Eliz Sakuçoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Stil danışmanı Eliz sakuçoğlu'nun Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Tek ayak üzerinde poz veren Eliz Sakuçoğlu'nu takipçileri yorum yağmuruna tuttu. 'Bacaklarına çok şaşırdım, kas mı? Sarkmış mı?' sorusuna kayıtsız kalamayan Eliz Sakuçoğlu konuya açıklık getirdi.
"Aylardır spor yapamıyorum kaslar zaten eridi gitti. Tek bacak üstünde durduğum için bu fotoda öyle kaslı çıkmış ama yapı olarak da oldum olası Carlos bacaklıyım. Yapacak bir şey yok. Hayaller Izabel Goulart gerçekler Roberto Carlos..."