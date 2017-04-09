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'Gönül işlerinin doğrusu yanlışı olmuyor'

09 Nisan 2017 Pazar, 04:21:37 HABERTURK.COM

HT MASA ekibi bu hafta Serenay Sarıkaya’nın kıyafet tercihlerini, Meryem Uzerli ile Alp Özcan’ın barışmasını, Yurdaer Okur’un, Kıbrıs Ercan Havalimanı’nda üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanarak tutuklanmasını, eski sevgilisi Murat Varol’u ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Deniz Akkaya’nın yeniden yargılanması yönündeki kararı ve Çağla Şıkel’in bacak kasları için söylediği “Selülitli olacağına kaslı olsun” sözlerini masaya yatırdı

  • 1 'Gönül işlerinin doğrusu yanlışı olmuyor'
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    Meryem Uzerli ve Alp Özcan 5 ay süren ayrılığın ardından barıştı. Ayrılık sonrası “Doğru adamı seçemiyorum” diyen Uzerli, barışmasının ardından “Her şey harika gidiyor” açıklaması yaptı. Uzerli’nin ‘yanlış adam’a dönmesi için neler söyleyeceksiniz?

     

  • 2 'Gönül işlerinin doğrusu yanlışı olmuyor'
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    İ.D.: Ayrılıklardan sonra insanlar kızgınlıkla birbirlerinin canını acıtacak cümleler kuruyor, sonra ayıkla pirincin taşını... Sezen Aksu’nun son albümünde bir şarkı var ya “Hakkımda konuşmuşsun” diyor şarkıda, “Dargınken sevgililer, erken konuşan kaybeder”. Meryem Uzerli’nin durumu işte tam da bu. 

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  • 3 'Gönül işlerinin doğrusu yanlışı olmuyor'
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    K.K.: Meryem Uzerli, “Doğru adamı seçemiyorum” dedi ve 5 ay sonra Alp Özcan’ı seçti. O zaman Özcan yanlış adam! Lise 2 mantık bilgimle durumu açıkladım, sanırım anlaşılmıştır!

     

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