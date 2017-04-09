'Gönül işlerinin doğrusu yanlışı olmuyor'

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B.İ.: Kaslı bacakta sorun yok ama Çağla Şıkel’in bacakları çok ince duruyor. Kas yapacağım derken bacak gitmiş. Her zaman kontrollü ve ölçüsünde spor yapılmalı. E.Ö.: Kas abartıldığında kötü tabii. Ama “Selülit olacağına” demesi selüliti olan insanları kötü duruma düşürmüş sanki. Memlekette selüliti olmayan kadın da çok az zaten. İncecik insanlarda bile selülit var. O bambaşka bir sorun.