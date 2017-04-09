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Ayşenur Çetin'den sevişme sahnesi itirafı

09 Nisan 2017 Pazar, 10:29:22

  • 1 Ayşenur Çetin'den sevişme sahnesi itirafı
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    Ozan Güven ile Ayşenur Çetin’in rol aldıkları dizideki cesur sevişme sahnesi çok ses getirdi.

  • 2 Ayşenur Çetin'den sevişme sahnesi itirafı
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    2016 Best Model of Turkey 2’ncisi Ayşenur Çetin, Ozan Güven ile rol aldığı dizideki sevişme sahneleri ile magazin gündemine oturdu.

  • 3 Ayşenur Çetin'den sevişme sahnesi itirafı
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    Ayşenur Çetin o sahnelerle ilgili Posta'ya konuştu:“Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı.

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