Ayşenur Çetin'den sevişme sahnesi itirafı

09 Nisan 2017 Pazar, 10:29:22 | Güncelleme: 17:03:35
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Ozan Güven ile Ayşenur Çetin’in rol aldıkları dizideki cesur sevişme sahnesi çok ses getirdi.
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2016 Best Model of Turkey 2’ncisi Ayşenur Çetin, Ozan Güven ile rol aldığı dizideki sevişme sahneleri ile magazin gündemine oturdu.
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Ayşenur Çetin o sahnelerle ilgili Posta'ya konuştu:“Bu ilk oyunculuk deneyimim. Sahneler cesurdu. Karşımda yılların aktörü vardı. Önce tedirginlik duydum. Meğerse hiç zor değilmiş. Çünkü Ozan beni çok rahatlattı.
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”Ayşenur Çetin “Ozan Güven çapkınlığı ile gündeme geliyor, siz tescilli güzelsiniz. Aranızda elektriklenme olmadı mı?” sorusuna da şu cevabı verdi:
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“Her sahnede elektrik olursa o zaman yaşanacak özel hayat kalmaz. Çekimlerde ve sonrasında böyle bir şey olmadı. Kendimi izlediğimde rolümün hakkını başarıyla verdiğimi düşündüm. Aklıma başka şey gelmedi.
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"SEVGİLİM YOK!"
"Sevgilim yok. Bu yüzden işime karışan, beni engelleyen kimse olamaz. Zaten herkes performansıma hayran. Şimdiden 3 dizi teklifi geldi."