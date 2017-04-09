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09 NİSAN 2017
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Serdar Ortaç: Eşimin arzulandığını...

09 Nisan 2017 Pazar, 15:22:59

  • 1 Serdar Ortaç: Eşimin arzulandığını...
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    Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • 2 Serdar Ortaç: Eşimin arzulandığını...
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    Posta Gazetesi'ne konuşan Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 3 Serdar Ortaç: Eşimin arzulandığını...
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    "EŞİMİN ARZULANDIĞINI DÜŞÜNMEMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Eşinin başka erkekler tarafından arzulanıyor olmasına rahatsız olup olmadığı sorulan Ortaç şöyle cevap verdi:

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