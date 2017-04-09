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"O tarafını düşünmemeye çalışıyorum hiç! Düşünürsem, tabii ki sinirlenirim. Coco beni daha çok kıskanır ama onu kıskandırmamak için dikkatli davranırım. O nasıl bana aitse, ben de ona aitsem, onun yapmasını istemediğim bir şeyi ben de ona yapmam."