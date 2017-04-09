09 Nisan 2017 Pazar, 15:22:59 | Güncelleme: 16:05:57
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Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Posta Gazetesi'ne konuşan Ortaç, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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"EŞİMİN ARZULANDIĞINI DÜŞÜNMEMEYE ÇALIŞIYORUM"
Eşinin başka erkekler tarafından arzulanıyor olmasına rahatsız olup olmadığı sorulan Ortaç şöyle cevap verdi:
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"O tarafını düşünmemeye çalışıyorum hiç! Düşünürsem, tabii ki sinirlenirim. Coco beni daha çok kıskanır ama onu kıskandırmamak için dikkatli davranırım. O nasıl bana aitse, ben de ona aitsem, onun yapmasını istemediğim bir şeyi ben de ona yapmam."
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"SEKS HAYATIM 80'LERE KADAR GİDER"
'Yaşlanacağımı biliyorum' diyen Ortaç, "Erkeğin seks hayatı daha bu yaşlarda bitmez. 60’ında baba olanları biliyorum. 80’lere kadar gider. O yüzden korkmuyorum." dedi.