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Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden bir arada

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:55:08 İHA

  • 1 Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden bir arada
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    Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini, geçtiğimiz yıl ayrıldığı eski eşi Tahsin Berk ile yeniden bir araya geldi.  "Köprüler" isimli şarkısıyla iyi bir ivme yakalayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini eski eşi Tahsin Berk ile ortak oldu. Casalini ortak olduğu işletmede hem garsonluk yapıyor, hem şarkı söylüyor. Geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Tahsin Berk ile birlikte Kahve ve Yemek Evini ortaklaşa işleten Casalini samimi açıklamalarda bulundu.

  • 2 Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden bir arada
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    Bir yandan kızı Dafne'ye bakarken bir yandan müzik hayatına devam eden Casalini, eski eşi ile beraber ortak işlettikleri mekanda ise garsonluk ve aşçılık yapıyor. 8 yıl önce Bodrum'a yerleşen ve sakin bir hayat yaşayan Casalini, hayatında en çok yapmak istediği şeyin motosiklet ile dünya turuna çıkmak olduğunu açıkladı. Aşık olmayı istediğini de söyleyen ünlü sanatçı, eski eşinden zaman zaman iş gereği fırça yediğini de anlattı. Vejetaryen olan Casalini şimdilerde ise vegan olduğunu söyledi.

  • 3 Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden bir arada
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    TAHSİN BERK ANNESİNİ KAYBETTİ

    Eski eşi Tahsin Berk'in annesini kaybettiğini söyleyen Casalini, "Tahsin kötü günler geçirdi, annesini kaybetti ve memleketine gitmek zorunda kaldı. Ben 1 buçuk ay boyunca burada 2 arkadaşımla beraber çalıştık ciddi bir şekilde. Bazen bu tempoyu yakaladığının farkına varamıyorsun. 

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