Zeynep Casalini ile Tahsin Berk yeniden bir arada

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Mekanımızı beraberce işletmeye karar verdik. Bu şekilde daha iyi ve daha huzurlu bir ortam oluyor. Ben gittim mi o burada duruyor. O gitti mi ben burada duruyorum kızımla ilgileniyorum. Aileden olmayan birine bir şeyi emanet etmek hem daha zor hem de başka birini meşgul edemezsin çok fazla. Çok iyi iki ortak gibi, onun çok iyi bildiği şeyler var. Benim de iyi olduğum şeyler var mutfak gibi. Ben daha iyi insanlarla ilgilenebiliyorum çok alışkın olduğum için. O kahve yapıp emretmeyi seviyor. Burada 2 ortak geçinip gidiyoruz" şeklinde konuştu.