Selami Şahin oğlu Lider Şahin'den harçlık alıyor

Lider Şahin'in babası Selami Şahin'e günlük harcaması için 250 TL harçlık verdiği ortaya çıktı. Lider Şahin iddialara göre babası Selami Şahin'in finansal işlerini de yürütüyor.

Şimdilerde bir albüm hazırlığında olan, bir yandan da babasının menajerliğini üstlenen Lider Şahin’in, ünlü sanatçının para işlerini de yürüttüğü ortaya çıktı.

'Duymayan Kalmasın’ programında yer verilen habere göre; Lider Şahin, maddi kayıtlar kendisinde olduğu için babasına günlük olarak harçlık da veriyor. Haberde bu paranın meblağının 250 liradan başladığı verildi.