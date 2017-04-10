FİSKOS
Demet Özdemir: Evet Oğuzhan'la görüşüyoruz
10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:54:40 | Güncelleme: 17:44:25
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Adı bir süredir Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'la anılan oyuncu Demet Özdemir flaş bir açıklamada bulundu.
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Posta'da yer alan habere göre, oyuncu Demet Özdemir, Beşiktaş’ın futbolcusu"Oğuzhan Özyakup'la aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, taraflar haberi yalanlamıştı.
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Demet Özdemir önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Muhabirlerin "Oğuzhan ile birlikte misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:
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"Biz çok önceden tanışıyoruz. Evet kendisiyle iyi bir arkadaşlığımız var, görüşüyoruz."
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