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Demet Özdemir: Evet Oğuzhan'la görüşüyoruz

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:54:40

  • 1 Demet Özdemir: Evet Oğuzhan'la görüşüyoruz
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    Adı bir süredir Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'la anılan oyuncu Demet Özdemir flaş bir açıklamada bulundu.

  • 2 Demet Özdemir: Evet Oğuzhan'la görüşüyoruz
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    Posta'da yer alan habere göre, oyuncu Demet Özdemir, Beşiktaş’ın futbolcusu"Oğuzhan Özyakup'la aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

  • 3 Demet Özdemir: Evet Oğuzhan'la görüşüyoruz
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    Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, taraflar haberi yalanlamıştı.

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