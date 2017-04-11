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Batuhan Ekşi ile Hazal Adıyaman aşk yaşıyor

11 Nisan 2017 Salı, 03:49:54 HABERTURK.COM

Ece Samlı ile evlilik planları yapan Batuhan Ekşi, kalbini rol aldığı dizide aşk yaşadığı Hazal Adıyaman’a kaptırdı. İhaneti öğrenen Samlı, oyuncunun evini bastı

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    Dizi içinde dizi! Batuhan Ekşi, ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisinde Hazal Adıyaman’la senaryo gereği aşk yaşıyordu.

     

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    Gazete Habertürk'ten Neziha Kartal'ın haberine göre Ece Samlı ile evlilik planları yapan oyuncu, kalbini partnerine kaptırdı.

     

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    Samlı, ikilinin gerçekten aşk yaşamaya başladığını öğrenince çılgına döndü.

     

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