Batuhan Ekşi ile Hazal Adıyaman aşk yaşıyor

Dizi içinde dizi! Batuhan Ekşi, ‘Kalbimdeki Deniz’ dizisinde Hazal Adıyaman’la senaryo gereği aşk yaşıyordu.
Gazete Habertürk'ten Neziha Kartal'ın haberine göre Ece Samlı ile evlilik planları yapan oyuncu, kalbini partnerine kaptırdı.
Samlı, ikilinin gerçekten aşk yaşamaya başladığını öğrenince çılgına döndü.
Cumartesi gecesi Ekşi’nin Etiler’deki evini bastı. Apartmanın kapısını açmayan yakışıklı oyuncunun, diafondan, “Biz birbirimizi seviyoruz, kusura bakma” demesi eski sevgiliyi kızdırdı.
Dışarıda “İn aşağı” diye bağıran Samlı, uzun sürede aşağıda kapının açılmasını bekledi. Komşuların seslerden rahatsız olması üzerine ise evinin yolunu tuttu.