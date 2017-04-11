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Deniz Seki
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Deniz Seki çilehaneyi verimhaneye çevirdi

Sezen Aksu'nun sözünü dinledi...

11 Nisan 2017 Salı, 09:43:56 Güncelleme: 09:50:53

Deniz Seki, çilehaneyi verimhaneye çevirdi! 5 Haziran’da özgürlüğüne kavuşacak olan şarkıcı, Sezen Aksu’nun 2014 yılında yazdığı mektuptaki, “Dik dur! Çilehaneyi verimhaneye çevir” nasihatini tuttu. HT Magazin'in haberine göre, cezaevinde geçirdiği 2.5 yıl içinde gitar, tiyatro-drama, aşçılık, el becerisi, protokol-sofra, reiki enerji sertifikası alan Seki, sertifikalarını bir teşekkür mektubuyla Minik Serçe’ye yolladı. 

Deniz Seki, 2.5 yılda onlarca şarkı sözü, iki de kitap yazdı.

ÇİLEHANEYİ VERİMHANEYE ÇEVİRDİ

Sezen Aksu’nun dediğini yapıp çilehaneyi verimhaneye çeviren Deniz Seki, 2.5 yılda 6 sertifika aldı.

BAKIRKÖY Kapalı Kadın Cezaevi’nde yatan Deniz Seki, 2014 yılında yazdığı mektupta kendisine “Çok sert bir sabır sınavından geçiyorsun, hayat seni tam bir savaşçı olarak yetiştiriyor. Dik dur! Çilehaneyi verimhaneye çevir” diye seslenen Sezen Aksu’nun dediğini yaptı ve çilehaneyi tam bir verimhaneye çevirdi.

SERTİFİKALARINI SEZEN’E YOLLADI

2.5 yılda cezaevi içinde açılan gitar kursu, tiyatro ve drama kursu, aşçılık kursu, el becerisi kursu, protokol ve sofra kursu ve Reiki enerji kurslarına katılarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün verdiği sertifikaları başarıyla alan Deniz Seki, aldığı 6 kursun sertifikalarını bir teşekkür mektubuyla birlikte kendisini teşvik eden Sezen Aksu’ya yolladı. 5 Haziran’da tahliye olacak olan ünlü şarkıcı 2.5 yılda ayrıca onlarca şarkı sözü yazdı ve biri önümüzdeki mayıs ayında çıkacak olan iki de kitaba imza attı.

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