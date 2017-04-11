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Yılmaz Erdoğan
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Yılmaz Erdoğan'dan yeni proje

Yılmaz Erdoğan,yeni çalışması "Yol Güzel"in fragmanında seslendirdiği şiir ile şehir yaşantısına boğulan insanlara adeta ders verdi

11 Nisan 2017 Salı, 11:41:01 Güncelleme: 12:28:53

Yılmaz Erdoğan yeni çalışması "Yol Güzel"in tanıtım videosunu  Instagram hesabından paylaştı. Videoda seslendirdiği şiirdeki "Bugün hava kötü! Şehirde türettik bu saçma, bu nankör lafı..." mısraları ile şehir yaşantısına boğulan insanlara adeta ders verdi.

İşte  Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu şiir:

Bugün hava kötü!
Şehirde türettik bu saçma, bu nankör lafı...
Yağmura kötü hava diyeni kuraklıkla terbiye eder Allah!
Şairin bir yakıtı varsa; o da yağmurdur!
Ruhsallaşır gök yözü,
Kelimeler ıslanır
Her aşk bir yağmurlu günle hatırlanır
İşler yolunda demektir köyde bulut....
Çünkü köyün mal sahibidir topraktır
Ve toprak, yaradanın hamuru biraz ıslak olmalıdır!
Su ve toprak bitmeyecek en büyük aşktır...

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