Öykü Gürman ile Semih Şenzibe aşk yaşıyor

İlk evliliği tatsız biten Öykü Gürman, aradığı aşkı buldu. Öykü gürman geçtiğimiz yıl türkücü Yavuz Bingöl ile nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği sürpriz bir kararla bitmişti.
Boşanmanın ardından sessizliğe gömülen Öykü Gürman aradığı mutluluğu buldu.
Genç şarkıcı 4 aydır Semih Şenzibe ile birlikte. Gürman sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Öykü Gürman-Yavuz Bingöl çiftinin evliliği sekiz ay sürmüş, ünlü çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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