Şevket Çoruh'a baba destek!

Baba Sahne’ye baba destek! Sanatçı dostları, tüm mal varlığını elinden çıkarıp 7 milyon TL de kredi çekerek Baba Sahne’yi tiyatro dünyasına kazandıran Şevket Çoruh’a arka çıktı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre eski eşi Günay Karacaoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler, etkinlik takvimlerinde olmayan oyunlarını, gösterilerini ve konserlerini ünlü oyuncunun mekânına aldırdı.
Leman Sam, Bülent Ortaçgil ve Erkan Oğur çeşitli tarihlerde mekânda konser verecek.
İlker Ayrık ‘Uçurtmanın Kuyruğu’, Günay Karacaoğlu ‘Aşk Ölsün’ ve Genco Erkal ‘Yaşamaya Dair’i Baba Sahne’de sahneleyecek. ‘Ferhangi Şeyler’in İstanbul finali de 28 Mayıs’ta Baba Sahne’de yapılacak.