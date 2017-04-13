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Şevket Çoruh'a baba destek!

13 Nisan 2017 Perşembe, 03:41:05 HABERTURK.COM

Tüm birikimini Kadıköy’de açtığı Baba Sahne’ye yatıran Şevket Çoruh’a baba destek! Sanatçı arkadaşları ve eski eşi Günay Karacaoğlu, oyun ve konserlerini ünlü oyuncunun mekânına kaydırdı

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    Baba Sahne’ye baba destek! Sanatçı dostları, tüm mal varlığını elinden çıkarıp 7 milyon TL de kredi çekerek Baba Sahne’yi tiyatro dünyasına kazandıran Şevket Çoruh’a arka çıktı.

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    Gazete Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre eski eşi Günay Karacaoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler, etkinlik takvimlerinde olmayan oyunlarını, gösterilerini ve konserlerini ünlü oyuncunun mekânına aldırdı.

     

     

     

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    Leman Sam, Bülent Ortaçgil ve Erkan Oğur çeşitli tarihlerde mekânda konser verecek. 

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    İlker Ayrık ‘Uçurtmanın Kuyruğu’, Günay Karacaoğlu ‘Aşk Ölsün’ ve Genco Erkal ‘Yaşamaya Dair’i Baba Sahne’de sahneleyecek. ‘Ferhangi Şeyler’in İstanbul finali de 28 Mayıs’ta Baba Sahne’de yapılacak.

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