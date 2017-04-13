Şevket Çoruh'a baba destek!

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Gazete Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre eski eşi Günay Karacaoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler, etkinlik takvimlerinde olmayan oyunlarını, gösterilerini ve konserlerini ünlü oyuncunun mekânına aldırdı.