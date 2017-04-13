Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu arasında sular durulmuyor

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'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Sarp Levendoğlu'nun olay yaratan paylaşımın altına bir takipçisi, "Bu senin yanlışını kapatmaz ki?" yazdı. Bunun üzerine sinirlenen Levendoğlu, "Benim bir fotografımı mı gördünüz, yoksa yazılanlara mı inanıyorsunuz?" karşılığını verdi. Sarp Levendoğlu, çok sayıda yorum gelmesi üzerine gönderisini silmeyi tercih etti.