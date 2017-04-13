Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu arasında sular durulmuyor

Geçtiğimiz ocak ayında boşanan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu, sosyal medya hesaplarından isim vermeden birbirlerini hedef aldı. Karşılıklı mesajlara Akalay'ın annesi ve evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy da dahil oldu.
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın 2,5 yıl süren evliliklerinin ayında ihanet nedeniyle bittiği iddia edilmiş, yakışıklı oyuncunun eşini ortak arkadaşları Derya Şensoy'la aldattığı öne sürülmüştü.
Son yaşanan gelişmeler ise kafaları fena halde karıştırdı. 3 ay önce boşanan Birce Akalay'ın, balet Can Tunalı'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, konuyla ilgili konuşmayacağını söyledi. Bu arada Can Tunalı'nın, sosyal medya paylaşımları Birce Akalay'la yılbaşından beri görüştüğünü ve evinde kaldığını ortaya çıkardı. Üstelik ikili, birbirlerine sosyal medyadan romantik şiirler bile göndermişti.
Adı aldatan adama çıkan Sarp Levendoğlu, ilk kez sessizliğini bozdu ve "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" sözünü paylaştı.
'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Sarp Levendoğlu'nun olay yaratan paylaşımın altına bir takipçisi, "Bu senin yanlışını kapatmaz ki?" yazdı. Bunun üzerine sinirlenen Levendoğlu, "Benim bir fotografımı mı gördünüz, yoksa yazılanlara mı inanıyorsunuz?" karşılığını verdi. Sarp Levendoğlu, çok sayıda yorum gelmesi üzerine gönderisini silmeyi tercih etti.