FİSKOS

Ünlü isimlerin babaları

14 Nisan 2017 Cuma, 09:49:44

  • 1 Ünlü isimlerin babaları
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    Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetoğlu'nun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.

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    Sabah'ta yer alan habere göre, yeni albümü '10' ile müzik dünyasında fırtına gibi esen Megastar Tarkan, şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak bir tatil yapıyor.

  • 3 Ünlü isimlerin babaları
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    Eylül'de vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.

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    Serenay Sarıkaya

  • 5 Ünlü isimlerin babaları
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    Serenay Sarıkaya ve babası

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YORUMLAR 29
  • Misafir 11 saat önce
    çok güzel
  • Misafir 12 saat önce
    Tarkan'ın Babası daha yakışıklıymış :)
  • Misafir 13 saat önce
    bize onların babalarından kırk yıl görmesek aklımıza gelmezler
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