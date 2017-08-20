FİSKOS
Ünlü isimlerin babaları
14 Nisan 2017 Cuma, 09:49:44 | Güncelleme: 20 Ağustos 2017 Pazar, 20:04:10
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Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetoğlu'nun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.
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Sabah'ta yer alan habere göre, yeni albümü '10' ile müzik dünyasında fırtına gibi esen Megastar Tarkan, şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak bir tatil yapıyor.
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Eylül'de vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.
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Serenay Sarıkaya ve babası
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İrem Derici ve babası Hulusi Derici
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Nusret Gökçe'nin babası Faik Gökçe
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Nusret Gökçe'nin babası Faik Gökçe
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Nihal - Bahar Candan kardeşler
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Nihal - Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan
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Nihal - Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan
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Nihal - Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan
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Kıvanç Tatlıtuğ ile babası Erdem Tatlıtuğ
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Ece Erken ile babası Noyan Erken
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Burak Özçivit ile babası Bülent Özçivit
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Gamze Özçelik ile babası Talat Özçelik
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Berk Oktay ile babası Serdar Oktay
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İdo Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses
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Derya Şensoy ile babası Ferhan Şensoy
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Mustafa Ceceli annesi ve babasıyla...
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Burçin Terzioğlu ile babası Yılmaz Terzioğlu
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Bergüzar Korel ile babası Tanju Korel
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Murat Boz ile babası (solda) Cafer Boz
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Kenan İmirzalıoğlu ile babası Mustafa İmirzalıoğlu