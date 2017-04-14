Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt

Hadise'nin adı, son dönemde cemiyet hayatının ünlü ailesi Arzu - Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla anılıyor. Sabancı'nın VIP minibüsünde görüntülenen, evindeki doğum günü partisine bile katılan ünlü popçu konuyla ilgili ise sessizliğini koruyor.
Henüz belgelenemeyen bu gizli aşk, Hakan Sabancı'nın yakın zamanda ayrıldığı usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Hadise'yi karşı karşıya getirdi.
Aslışah Alkoçlar, Bebek'te karşılaştığı gazetecilerin sorularına öyle bir yanıt verdi ki, attığı taşla Hadise'yi hedef aldığı yorumlarına neden oldu.
Türk popçularını beğenmediğini söyleyen Aslışah Alkoçlar, "Polemik yapmak istemiyorum ama Türk şarkıcılarının tarzlarını beğenmiyorum" dedi.
Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a yanıt gecikmedi.