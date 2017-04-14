Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt

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HADİSE VURDU GOL OLDU

'Duymayan Kalmasın'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı, Instagram hesabından kraliçe tacının altına yazdığı Mevlana'nın Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım var. Lakin lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözüyle Alkoçlar'a sert bir karşılık verdi.