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Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt

14 Nisan 2017 Cuma, 11:40:50

  • 1 Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt
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    Hadise'nin adı, son dönemde cemiyet hayatının ünlü ailesi Arzu - Ömer Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla anılıyor. Sabancı'nın VIP minibüsünde görüntülenen, evindeki doğum günü partisine bile katılan ünlü popçu konuyla ilgili ise sessizliğini koruyor.

  • 2 Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt
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    Henüz belgelenemeyen bu gizli aşk, Hakan Sabancı'nın yakın zamanda ayrıldığı usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Hadise'yi karşı karşıya getirdi. 

  • 3 Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt
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    Aslışah Alkoçlar, Bebek'te karşılaştığı gazetecilerin sorularına öyle bir yanıt verdi ki, attığı taşla Hadise'yi hedef aldığı yorumlarına neden oldu.

  • 4 Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt
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    Türk popçularını beğenmediğini söyleyen Aslışah Alkoçlar, "Polemik yapmak istemiyorum ama Türk şarkıcılarının tarzlarını beğenmiyorum" dedi.

  • 5 Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a sert yanıt
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     Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a yanıt gecikmedi.

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