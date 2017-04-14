Ece Erken: Alişan için kız isteyeceğiz

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"Evlendirmezsek bu gidişle evde kalacak. O yüzden Esra (Erol) ve ben duruma el attık. Biz de evlendiremezsek kimse başaramaz. Bir aday var. O da ekranlardan, ama manken falan değil. Evlilik yolunda adımlar atılıyor. Aileler de tanıştı. Yakında kız isteyeceğiz."