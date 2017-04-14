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Ece Erken: Alişan için kız isteyeceğiz

14 Nisan 2017 Cuma, 14:50:41

  • 1 Ece Erken: Alişan için kız isteyeceğiz
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    Ece Erken, yıllardır bekarlıktan şikayet eden Alişan’ı evlendirmek için harekete geçti. Ünlü sunucu, bu işi ciddi biçimde ele aldığını ve güçlü bir adayın olduğunu söyledi.

  • 2 Ece Erken: Alişan için kız isteyeceğiz
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, Ece Erken önceki gece arkadaşının Arnavutköy'deki doğum günü partisine katıldı. Sabah saatlerinde programı olduğu için partide sadece 10 dakika kalan Erken, çıkışta soruları yanıtladı. 

  • 3 Ece Erken: Alişan için kız isteyeceğiz
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    Erken, Alişan’ı evlendirme işini bizzat ele aldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

  • 4 Ece Erken: Alişan için kız isteyeceğiz
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    "Evlendirmezsek bu gidişle evde kalacak. O yüzden Esra (Erol) ve ben duruma el attık. Biz de evlendiremezsek kimse başaramaz. Bir aday var. O da ekranlardan, ama manken falan değil. Evlilik yolunda adımlar atılıyor. Aileler de tanıştı. Yakında kız isteyeceğiz."

  • 5 Ece Erken: Alişan için kız isteyeceğiz
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    Ece Erken, tüm ısrarlara rağmen Alişan’ın görüştüğü genç kızın kim olduğunu açıklamadı.

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