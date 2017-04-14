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Birce Akalay, Can Tunalı
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Birce Akalay, Can Tunalı ile boşanmadan önce aşk yaşıyormuş

Birce Akalay ile Can Tunalı meğer...

14 Nisan 2017 Cuma, 15:07:02 Güncelleme: 15:14:08

Oyuncu Birce Akalay ile balet Can Tunalı, gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sonunda sosyal medyada ilan etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ancak arşivlerdeki bir fotoğraf, bu arkadaşlığın Akalay’ın Sarp Levendoğlu’ndan boşanmadan önce başladığını ortaya çıkardı.

Levendoğlu’ndan 16 Ocak’ta boşanan Akalay, 4 Ocak gecesi Tunalı ile Karaköy'de bir mekandan çıkarken objektife takılmıştı.

Birce Akalay ve Can Tunalı, ilk kez 4 Ocak gecesi Karaköy’de görüntülenmişti.

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