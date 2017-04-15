Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler

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AHLAKSIZ YAŞAM SÜRMEDİM



- Caner Erkin'in iddia ettiği gibi ahlaksız bir yaşam sürmedim. Onunla gittiğim davetlerde alkol alıp bayıldığımı ileri sürüyor. Yanımda eşim varken iddia ettiği bu hususların hepsi soyuttur. Ben alkol kullanmam.