FİSKOS
15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:20:46

  • 1 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler
    1 | 11

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre, oğlu Çınar'ın velayetini almak için dava açan Caner Erkin'e, Asena'dan sert yanıt geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşı dava açan Asena Atalay Caner Erkin hakkında zehir zemberek iddialarda bulundu.

  • 2 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler
    2 | 11

    İşte dava dilekçesindeki o iddialar;

    - Caner'le imzaladığımız protokol sonrası boşandık. Bana ödemesi gereken nafakayı ve oğlu Çınar'ın bakım, eğitim gibi giderlerini ödemediği için Caner'e icra takibi başlattım.

  • 3 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler
    3 | 11

    - Boşanma ilamını ve babalık görevlerini yerine getirmeyen Caner Erkin, hakkında başlattığım icra takipleri sonrası, sosyal medya üzerinden hakkımda yıpratıcı ithamlarda bulundu.

  • 4 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler
    4 | 11

    İCRA TAKİBİNDEN SONRA ÇOCUĞU AKLINA GELDİ

    - Caner Erkin, çocuğunu görmeye dahi gelmiyordu. Başlattığım icra takibi ardından unuttuğu çocuğu aklına geldi ve velayet davası açtı.

  • 5 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok sözler
    5 | 11

    SAHTE ANNEYE İHTİYACI YOK

    - Yeni eşiyle oğlunu tanıştırdığı ilk gün birlikte uyumuşlar. Oğlum Çınar, bu durumu bana ağlayarak anlattı. Şükran Ovalı'nın da oğlum Çınar'la video çekilerek sosyal medyada paylaşmış. Amacı, iyi bir anne figürü çizmeye çalışmak. Çınar'ın öz annesiyle yaşaması gerekir. Sahte anneye ihtiyacı yoktur.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300