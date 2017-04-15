Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisine devam edildiği ve yoğun bakımda uyutulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, Erkal’ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği ve hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

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