Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisine devam edildiği ve yoğun bakımda uyutulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Erkal’ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği ve hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.
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YORUMLAR 4
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haberturk_takipcisi 24 dakika önceHergün dua ediyoruz, duamızı eksik etmiyoruz. Allah'ım seni çoluğuna çocuğuna eşine ve sevdiklerinize bağışlasın #İbrahimAbi :(00
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Misafir 35 dakika önceAllah yardımcısı olsun00
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Misafir 36 dakika önceAllah şifa versin inşallah00
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Misafir 48 dakika önceRabbim acil şifalar nasip eylesin güzel insan...00
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