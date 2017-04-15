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Ece Uslu
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Ece Uslu'nun silikonu patladı

Sette sinir krizi geçirdiği söylenen Ece Uslu'nun, aslında o gün patlayan silikonları nedeniyle öfkeli olduğu iddia ediliyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:28:01 Güncelleme: 13:28:51

Televizyon dünyası günlerdir, 'Dayan Yüreğim' dizisinin setinde yaşanan olayı konuşuyor. Sabah Gazetesi'nde yer alana habere göre; iş yoğunluğundan bunalan ve tükenmişlik sendromu yaşayan Ece Uslu, ortalığı kırıp döktü. Ancak Uslu'nun psikolojik bir sorun değil başka bir problem yaşadığı iddia ediliyor.

MORALİ BOZULDU

Söylenenlere göre; o gün sette Uslu'nun silikonu patladı. Morali bozulan Uslu, sinirden ortalığı birbirine kattı.

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