'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'

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OBEN BUDAK: Demet Şener çekişmeli bir ayrılık diye bahsediyorsa konudan, bütün ipler elinde olmalı. Zaten piyasada dolanan iddiaların % 50’sinin doğru olduğunu kabul edersek kimin haklı olduğunu anlamış oluruz. Bu yüzden İbrahim Kutluay’ın “Gayet iyiyim” açıklamasına hiç inanmadım.

BÜLENT İPEK: Demet Şener’in bu sözleri çok tartışıldı. Ben o sözlerden pişmanlık çıkarmıyorum ‘Artık sadece çocuklarımın babası, maalesef kocam kalamadı’ anlamında söylediğini düşünüyorum.