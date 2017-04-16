'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
16 Nisan 2017 Pazar, 05:02:36 | Güncelleme: 05:29:57
HABERTURK.COM
HT MASA ekibi bu hafta Nejat İşler’in hastanelik olmasını, Emina Sandal’ın sırt kaslarını, Deniz Seki’nin cezaevindeki üretkenliğini, boşanma davaları devam eden Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın karşılıklı açıklamalarını, Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu arasında çıkan aldatma polemiğini ve Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay’ın babası ve erkek kardeşine dava açmasını masaya yatırdı
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Haftanın dikkat çeken haberlerinden biri Caner Erkin’in “Eski kayınpederim beni dolandırdı” iddiasını içeriyordu. Erkin, çalınan çeklerini sahte imzayla kullandıkları gerekçesiyle eski eşi Asena Atalay’ın babası ve erkek kardeşine dava açtı. Asena-Caner savaşında dibi bulduk derken yeni bir diple karşılaşıyoruz. Erkin’in bu iddiası için ne diyeceksiniz?
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İPEK DURKAL: Vay vay vay bizim gördüğümüz buzdağının görünen yüzüymüş meğer... Anlaşılan, Caner Erkin bugüne kadar üzerini örttüğü her şeyin örtüsünü kaldıracak.
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KADİR KAYMAKÇI: Caner yeşil sahalarda olduğu gibi eski eşi ve ailesine atak üstüne atak yapıyor. Bu son iddianın ardından Caner-Asena kavgasının dibi Mariana Çukuru kadar derinmiş gibi gözüküyor...
REŞAT BALCIOĞLU: Bütün kapazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı. Daha ne kadar rezil olacaklar acaba?
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OBEN BUDAK: Caner Erkin dava açtığına göre gerçeklerden bahsediyor olmalı. Bu işin buralara kadar gelmiş olması çok üzücü, tarafların sessizlik anlaşması imzalaması gerekiyor bence.
BÜLENT İPEK: Örnek boşanma olarak gösterdiğimiz ikili nasıl bizi utandırdı ve her hafta yeni bir karşı dava haberiyle malzeme veriyorlar. Haciz iddialarının havada uçuştuğu ayrılık filminde dolandırıcılık bölümü başladı.
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Demet Şener boşanma sürecinde olduğu İbrahim Kutluay için “Ne yazık ki çocuklarımın babası, ömür boyu karşılaşacağız” dedi. Şener’in ardından Kutluay da “Keyfimi kimse bozamaz. Gayet iyiyim” açıklaması yaptı. Bu boşanmanın sırları bir noktada ortaya dökülecek mi sizce?
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İPEK DURKAL: Demet Şener ayrılık kararı aldığından beri hiç susmadı. Eski meslektaşı Seçkin Piriler’e bile açık ara fark attı. Kendisi de daha önce zorlu bir boşanma süreci geçiren avukatı Aslı Hatemi’nin “Güzel, zevkli ve çekişmeli bir boşanma davası yaşıyoruz” sözleri her şeyi özetliyor aslında. Bu boşanma davasının çekişmeli olduğu kesin de dışarıdan bakınca hiç güzel ve zevkli durmuyor, hatta gittikçe çiğleşiyor durum...
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KADİR KAYMAKÇI: Umarım ortaya daha fazla şey saçılmaz! Kendilerini değil çocuklarını düşünsünler, etraflarında sürekli onları dolduran arkadaşlarını, danışmanlarını falan boş verip oturup baş başa konuşup anlaşsınlar. Tarihin ilk boşanan çifti değiller sonuçta. Boşanmak ‘zevkli ve çekişmeli’ diye işi uzatmaya kalkarlarsa birbirlerine atacakları üçlükler canlarını yakabilir sonra.
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ESİN ÖVET: Bu boşanma hemen bitmez. Uzar da uzar. Yalnız Demet’in elindeki delilleri ben biliyorum. Yani konuşulanlar doğruysa İbrahim Kutluay’ın keyfinin biraz kaçması lazım. Ama oralı değilse demek ki onun da bir bildiği var.
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REŞAT BALCIOĞLU: “Ne yazık ki çocuklarımın babası” açıklaması Şener’e hiç yakışmadı. 14 yıl evli kaldığın çocuklarının babasına kamuoyu önünde böyle sözler sarf edemezsin. Belki özelinde söylersin. Demet Hanım kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Eşinin kendisini aldattığını iddia ediyor ve boşanacağım diyor, bunu yaparken yüklü bir tazminat alabilmek için bel altı vuruyor.
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OBEN BUDAK: Demet Şener çekişmeli bir ayrılık diye bahsediyorsa konudan, bütün ipler elinde olmalı. Zaten piyasada dolanan iddiaların % 50’sinin doğru olduğunu kabul edersek kimin haklı olduğunu anlamış oluruz. Bu yüzden İbrahim Kutluay’ın “Gayet iyiyim” açıklamasına hiç inanmadım.
BÜLENT İPEK: Demet Şener’in bu sözleri çok tartışıldı. Ben o sözlerden pişmanlık çıkarmıyorum ‘Artık sadece çocuklarımın babası, maalesef kocam kalamadı’ anlamında söylediğini düşünüyorum.
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Nejat İşler geçtiğimiz hafta arkadaşlarıya gitiği bir mekândan çıkarken merdivenden yuvarlanıp hastanelik oldu. Ardından İstanbul Film Festivali jürisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı açıklandı. İşler’in son durumu sizi de endişelendiriyor mu?
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İ.D.: Nejat İşler geçirdiği büyük rahatsızlığa rağmen kendine hiç dikkat etmiyor gibi. Oysa ‘hızlı yaşa, genç öl, cesetin yakışıklı olsun’ felsefesi çok eskide kaldı. Günümüzün felsefesi ‘sağlıklı yaşa, uzun ömürlü ol ve arkanda iyi işler bırak’...
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K.K.: Ahmet Hakan hafta içi “Nejat İşler kendine yazık ediyormuş... Sana ne?” diye yazdı. Şimdi İşler’le ilgili ne desek hep bu “Sana ne”ye toslayacak! İngiliz basını yıllardır alkol problemi olan efsanevi futbolcuları Paul Gascoigne’i yazıp duruyor. Bir tane bile ‘sana ne’, ‘bana ne’, ‘kime ne’ diyen çıkmadı. Neyse zaten bütün bunlardan Nejat’a ne!
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E.Ö.: Nejat İşler’in hayatı bildiği gibi yaşamak istemesini onu tanıyan biri olarak anlıyorum. Ama sevenlerini çok üzüyor bu durumun farkında mı bilmiyorum. Nejat dünya ve ülke sorunlarına, insanların kötü yaşam koşullarına acayip kafayı takan biri. Takmıyor gibi gözüküyor oysa. İnşallah en yakın zamanda iyi olur.
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R.B.: Nejat İşler hastalığından sonra toparlanmış, gayet iyi bir yol çizmişti kendisine. Son görüntüsü gerçekten herkesi üzdü. İşler ne yaparsa yapsın bu onun başarılı bir sanatçı olduğu gerçeğini değiştirmez.
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O.B.: İnsanların yaşam stiline saygı duymak gerekiyor aslında ama konu sağlık olunca karışmadan edemiyoruz. Nejat İşler çocuk gibi davranıyor bence, gerçek hayatta olduğunu unutuyor diye düşünüyorum.
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B.İ.: Nejat İşler gibi iyi bir oyuncunun artık sağlığını ön plana alarak tamamen oyunculuğu düşünmesi gerekir. Ama bunu pek istemiyor. Mahallenin çok sevilen yaramaz abisi olmayı tercih ediyor.
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Birce Akalay’ın balet Can Tunalı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine, Akalay’ın eski eşi Sarp Levendoğlu Instagram hesabından “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” sözünü paylaştı. Boşanma sürecinde Levendoğlu’nun eşini Derya Şensoy’la aldattığı iddia edilmişti. Akalay ise ilişkisinin bir ay önce başladığını iddia ediyor. Sarp Levendoğlu, ihaneti mi ima ediyor?
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İ.D.: Erhan Çelik de Gülben Ergen ile boşandığında aynı sözü yazmıştı sosyal medya hesabına. Birce Akalay, evliliği sırasında değil, boşanma sürecinde ya da sonrasında başlayan ilişkisini gizlemiyor. Sarp Levendoğlu ise biraz kaçak dövüşüyor gibi. Bilen biliyor onun yaşadığı ilişkiyi.
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K.K.: Koca koca yetişkin insanların bitmiş gitmiş aşkların ardından liseli ergenler gibi birbirlerine laf sokmaları çok acıklı bence! Varsa bir durum yüzüne söyle, yoksa ebediyete kadar sus. Yüzüne söyleyemediğin şeyleri sosyal medyada paylaşmak zayıflık gibi geliyor bana...
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E.Ö.: Ne boşanmaymış kardeşim. Hayır bu insanlar deli gibi âşık olarak evlenip sonra nasıl bu hale geliyorlar? Biri bana bir anlatıversin. Ben hâlâ bu olayı çözemedim.
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R.B.: Aşk, ihanet, itiraf, entrika... Hep böyle mi olması lazım, bir ilişki dahi saygı sevgi çerçevesinde bitemez mi? Yok o aldattı, yok asıl daha önce beni o aldatmıştı... Duygularınızı bile egonuz için kullanıyorsunuz, sizin aşklarınız hep böyle sahte ve çıkar için mi yaşanıyor? Hayatınızı yaşamayı deneseniz daha mutlu olacaksınız..
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O.B.: Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkıyor. Bir süre daha beklersek ne olduğunu anlayacağız.
B.İ.: Bu evliliğin önce Sarp’ın Derya Şensoy’la ilişkisi yüzünden bittiği iddia edilmişti. Şimdi de aslında Birce Akalay’ın Can Tunalı ile daha boşanmadan arkadaşlığa başlamasının evliliği bitirdiği konuşuluyor. Sarp sosyal medyadan ihanet imalı o ünlü mesajı yazmasa hiçbirimiz bu konuyu konuşmayacaktık. Bizde kavgasız boşanma yaşanmamasının nedeni bence evlilik sırasında olduğu gibi ayrılık sırasında da aile ve arkadaşların işe karışması.
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Deniz Seki, cezaevinde geçirdiği 2.5 yılda altı farklı eğitim programına katılarak sertifika aldı. Sezen Aksu’nun “Çilehaneyi verimhaneye çevir” sözünü şiar edinen Seki’nin bu süre boyunca 2 kitap ve onlarca şarkı sözü yazdığı söyleniyor. Seki’nin dönüşü muhteşem olacak mı?
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İ.D.: Olmaz mı! Dört gözle bekliyoruz onu. Ayrıca, bu yaşadıklarını hiç ama hiç hak etmediğini düşünüyorum.
K.K.: İlla muhteşem bir dönüş olmasına gerek yok. Sıradan, sakin kendi halinde bir dönüş olsa da sorun değil. Deniz Seki, yeter ki dönsün yine şarkılar yazsın söylesin. Biz de dinleyelim...
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E.Ö.: Deniz’in döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boş oturmadığını, boş oturmayaca- ğını herkese kanıtlamıştı en başta zaten. Çıkınca da hiç durmadan çalışacak. Hemen yeni albüm çıkaracak. Herkes dört gözle Deniz’i bekliyor. R.B.: Deniz Seki iki üniversite bitirse hapis hayatında yaşadığı tecrübeyi edinemezdi. Kendisini tazelemiş, yenilenmiş ve bambaşka birisi olarak aramıza dönecek. Dönüşü muhteşem olacak.
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O.B.: Biz Deniz’i özledik, Deniz bizi özledi, bu yüzden bence dönüşü muhteşem olacak. Eminim ki o sıkıntılı dönemlerinde çok derin şarkılar üretmiştir, çıkar çıkmaz bizi ihya edecektir. Ben merak içinde bekliyorum.
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B.İ.: Onca sıkıntıya rağmen üretim motivasyonunu yüksek tutması alkışlanacak bir hareket. Helal olsun. Deniz Seki’nin cezaevinde bu kadar uzun süre geçirip popülerliğinden hiç kaybetmemesi hatta daha da artırması not edilmesi gereken bir başarı. Bence burada iletişim danışmanı Özgür Aras’ın vefalı ve özverili çabası var.
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Deniz Seki ile bir müşteri gibi değil, bir dost titizliğiyle ilgilendi. Sanat dünyasını harekete geçirerek onu hiç yalnız bıraktırmadı. Dostlarını çoğalttı. Motivasyonunu yükseltti. ‘Cezaevindeki bir ünlünün kariyer yönetimi nasıl yapılır’ın dersini verdi. Helal olsun Özgür’e!
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Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal Instagram hesabından sırt kaslarını paylaştı. Sizce yakışmış mı?
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İ.D.: Ne kadında ne erkekte böyle abartılı kas seviyorum. İnsan değil de sanki robotmuş gibi...
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K.K.: Onun sırt kasları var güzel mi güzel... Ben beğendim; Emina sırtını gere gere kaslarını paylaşabilir.
E.Ö.: Vallahi ben bayıldım. Hatta bir ara benim de güzel sırt kaslarım vardı. İki aydır biraz tembellik yapıyorum sporu bıraktım. O yüzden bana “Hadi kalk Esin oturma” dedirten bir kare oldu.
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R.B.: Niye paylaşmış ki? Mustafa Sandal’in eşi niye böyle bir fotoğraf paylaşır bilemiyorum. Bence estetik değil, bu kadar güzel bir kadının kaslı görüntüsü bence itici...
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O.B.: Kadınlar yaşları ilerleyince daha sıkı görünmek için kas yapmaya başlıyor, bu normal. Fotoğrafı sevmedim ama herhalde çekim açısından dolayı böyle gözükmüş. Emina Sandal fıstık gibi kadın, fotoğrafta göründüğü kadar abartılı bir vücut yapacağını hiç sanmıyorum.