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'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'

16 Nisan 2017 Pazar, 05:02:36 HABERTURK.COM

HT MASA ekibi bu hafta Nejat İşler’in hastanelik olmasını, Emina Sandal’ın sırt kaslarını, Deniz Seki’nin cezaevindeki üretkenliğini, boşanma davaları devam eden Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın karşılıklı açıklamalarını, Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu arasında çıkan aldatma polemiğini ve Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay’ın babası ve erkek kardeşine dava açmasını masaya yatırdı

  • 1 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
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    Haftanın dikkat çeken haberlerinden biri Caner Erkin’in “Eski kayınpederim beni dolandırdı” iddiasını içeriyordu. Erkin, çalınan çeklerini sahte imzayla kullandıkları gerekçesiyle eski eşi Asena Atalay’ın babası ve erkek kardeşine dava açtı. Asena-Caner savaşında dibi bulduk derken yeni bir diple karşılaşıyoruz. Erkin’in bu iddiası için ne diyeceksiniz?

     

  • 2 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
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    İPEK DURKAL: Vay vay vay bizim gördüğümüz buzdağının görünen yüzüymüş meğer... Anlaşılan, Caner Erkin bugüne kadar üzerini örttüğü her şeyin örtüsünü kaldıracak.

     

  • 3 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
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    KADİR KAYMAKÇI: Caner yeşil sahalarda olduğu gibi eski eşi ve ailesine atak üstüne atak yapıyor. Bu son iddianın ardından Caner-Asena kavgasının dibi Mariana Çukuru kadar derinmiş gibi gözüküyor...

     

  • 4 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
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    ESİN ÖVET:  Maşallah konuştuklarımıza bak. Evlilik, boşanma, çekişmeler. Bitmez Asena-Caner davası bitmez.

    REŞAT BALCIOĞLU: Bütün kapazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı. Daha ne kadar rezil olacaklar acaba?

     

  • 5 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
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    OBEN BUDAK: Caner Erkin dava açtığına göre gerçeklerden bahsediyor olmalı. Bu işin buralara kadar gelmiş olması çok üzücü, tarafların sessizlik anlaşması imzalaması gerekiyor bence.

    BÜLENT İPEK: Örnek boşanma olarak gösterdiğimiz ikili nasıl bizi utandırdı ve her hafta yeni bir karşı dava haberiyle malzeme veriyorlar. Haciz iddialarının havada uçuştuğu ayrılık filminde dolandırıcılık bölümü başladı.

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