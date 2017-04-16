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Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?

16 Nisan 2017 Pazar, 11:53:10

  • 1 Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?
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    Magazin kulislerinde, Cem Yılmaz ile Merve Çağıran arasında romantik bir yakınlaşma olduğu konuşuluyor.

  • 2 Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?
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    Hürriyet'te yer alan iddiaya göre; Yılmaz, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği “Fi” dizisinin setinde genç oyuncu Merve Çağıran ile yakınlaştı.

  • 3 Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?
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    İkilinin çarşamba akşamı Nişantaşı'ndaki bir mekanda verilen partideki samimiyeti de konukların gözünden kaçmadı. 

  • 4 Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?
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    Ünlü komedyen, partinin ardından Çağıran’ı sosyal medyada takibe aldı. Çağıran’ın ertesi gün bir fotoğrafını “Aşk sana çok günaydın” notuyla paylaşması da aşk iddiasını güçlendirdi.

  • 5 Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?
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