Cem Yılmaz ile Merve Çağıran aşk mı yaşıyor?

Magazin kulislerinde, Cem Yılmaz ile Merve Çağıran arasında romantik bir yakınlaşma olduğu konuşuluyor.
Hürriyet'te yer alan iddiaya göre; Yılmaz, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği “Fi” dizisinin setinde genç oyuncu Merve Çağıran ile yakınlaştı.
İkilinin çarşamba akşamı Nişantaşı'ndaki bir mekanda verilen partideki samimiyeti de konukların gözünden kaçmadı.
Ünlü komedyen, partinin ardından Çağıran’ı sosyal medyada takibe aldı. Çağıran’ın ertesi gün bir fotoğrafını “Aşk sana çok günaydın” notuyla paylaşması da aşk iddiasını güçlendirdi.