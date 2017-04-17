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İrem Sak'ı Didem Soydan'la mı aldattı?

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:34:30

  • 1 İrem Sak'ı Didem Soydan'la mı aldattı?
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    Model Didem Soydan 1 hafta önce Cihangir’de yeni sevgilisi, fotoğrafçı Erdi Doğan ile görüntülendi. 

  • 2 İrem Sak'ı Didem Soydan'la mı aldattı?
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    Habercilere “Bizi ilk kez görüyorsunuz ama uzun zamandır birlikteyiz” dedi. Bu aşk kareleri gazete ve internet sitelerinde yer aldı. 

  • 3 İrem Sak'ı Didem Soydan'la mı aldattı?
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    Posta'nın haberine göre, oyuncu İrem Sak şok geçirdi! Çünkü fotoğrafçı Erdi Doğan sevgilisiydi. Yakınlarına “Erdi’yle beraberdik, bu nasıl olur?” dedi.

  • 4 İrem Sak'ı Didem Soydan'la mı aldattı?
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    Dostlarının teselli ettiği İrem Sak, arkadaş olduğu, geçen yaz birlikte gezdiği Didem Soydan’a telefon açmadı. Didem Soydan ile İrem Sak iyi arkadaştı.

  • 5 İrem Sak'ı Didem Soydan'la mı aldattı?
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    İHANETİ GAZETEDEN ÖĞRENDİ

    Fotoğrafçı Erdi Doğan ortak dostlarına “İrem’den 1 hafta önce ayrılmıştım, sonra konuşmadık. İlişki bitmişti” dedi. 

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