FİSKOS
İrem Sak'ı Didem Soydan'la mı aldattı?
17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:34:30 | Güncelleme: 12:18:09
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Model Didem Soydan 1 hafta önce Cihangir’de yeni sevgilisi, fotoğrafçı Erdi Doğan ile görüntülendi.
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Habercilere “Bizi ilk kez görüyorsunuz ama uzun zamandır birlikteyiz” dedi. Bu aşk kareleri gazete ve internet sitelerinde yer aldı.
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Posta'nın haberine göre, oyuncu İrem Sak şok geçirdi! Çünkü fotoğrafçı Erdi Doğan sevgilisiydi. Yakınlarına “Erdi’yle beraberdik, bu nasıl olur?” dedi.
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Dostlarının teselli ettiği İrem Sak, arkadaş olduğu, geçen yaz birlikte gezdiği Didem Soydan’a telefon açmadı. Didem Soydan ile İrem Sak iyi arkadaştı.
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İHANETİ GAZETEDEN ÖĞRENDİ
Fotoğrafçı Erdi Doğan ortak dostlarına “İrem’den 1 hafta önce ayrılmıştım, sonra konuşmadık. İlişki bitmişti” dedi.
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Didem Soydan ise sevgilisi Erdi Doğan ile arkadaşı İrem Sak’ın aşkının çok önceden sona erdiğini sanıyor!
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İhaneti gazetelerden öğrenen İrem Sak yakınlarına “İkisini de uzun süre görmek istemiyorum. O kadar üzgünüm ki kendime gelemiyorum” diyor.
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DİDEM SOYDAN VE İREM SAK'TAN İHANET İDDİALARINA VİDEOLU YANIT
Çıkan bu haberler üzerine güzel model Didem Soydan ve arkadaşı İrem Sak'tan yanıt gecikmedi.
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Sak ve Soydan Snapchat üzerinden görüntülü gerçekleştirdikleri video konuşmasından birbirlerinin fotoğraflarını alarak Instagram hesaplarında paylaştı.
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İrem Sak paylaştığı fotoğrafın altına, "Biliyorum, fotonun kalitesi çok kötü. Tıpkı bazı insanların niyeti gibi. Ama biz hep güzeliz, iyiyiz, ve teknolojiden bihaberiz
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Soydan ise, "Yıl 2017" notunu düştü.
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