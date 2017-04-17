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İbrahim Erkal
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İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl? Kardeşi açıkladı...

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal geçtiğimiz hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Ameliyata alınan Erkal'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. İbrahim Erkal'ın son durumu ile ilgili kardeşinden açıklama geldi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:12:21 Güncelleme: 12:13:11

12 Nisan Salı gününden beri yoğun bakımda olan İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.

Abdullah Erkal şunları söyledi: Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor. Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.

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