FİSKOS
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in arası açıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:40:51

  • 1 Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in arası açıldı
    1 | 8

    Zerrin Tekindor'un oğlunun yönettiği oyun için sevgilisi Haluk Bilginer ikinci bir yönetmen isteyince ikilinin arası açıldı.

  • 2 Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in arası açıldı
    2 | 8

    'Duymayan Kalmasın' programında yer alan habere göre, Zerrin Tekindor ve  Çetin Tekindor'un oğulları Hira'nın yönettiği 'Arzu Tramvayı' Oyunu için  Haluk Bilginer ikinci bir yönetmen istedi. 

  • 3 Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in arası açıldı
    3 | 8

    Zerrin Tekindor, sevgilisi  Haluk Bilginer'in oğluna güvenmemediğini görünce ikilinin arası açıldı.

  • 4 Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in arası açıldı
    4 | 8

    OĞLU İÇİN SEVGİLİSİNDEN VAZGEÇECEK Mİ? 

    Zerrin Tekindor ve  Haluk Bilginer'in oynadığı 'Arzu Tramvayı' oyununu Tekindor'un oğlu Hira yönetti. 

  • 5 Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in arası açıldı
    5 | 8

    Ancak Bilginer, oyunun hemen oynanmamasını ikinci bir yönetmenin de görmesini istedi. Bunun üzerine  Zerrin Tekindor, sevgilisinin oğluna güvenmediğini görünce ikilinin arası açıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300