Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in arası açıldı

Zerrin Tekindor'un oğlunun yönettiği oyun için sevgilisi Haluk Bilginer ikinci bir yönetmen isteyince ikilinin arası açıldı.
'Duymayan Kalmasın' programında yer alan habere göre, Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un oğulları Hira'nın yönettiği 'Arzu Tramvayı' Oyunu için Haluk Bilginer ikinci bir yönetmen istedi.
Zerrin Tekindor, sevgilisi Haluk Bilginer'in oğluna güvenmemediğini görünce ikilinin arası açıldı.
OĞLU İÇİN SEVGİLİSİNDEN VAZGEÇECEK Mİ?
Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer'in oynadığı 'Arzu Tramvayı' oyununu Tekindor'un oğlu Hira yönetti.
Ancak Bilginer, oyunun hemen oynanmamasını ikinci bir yönetmenin de görmesini istedi. Bunun üzerine Zerrin Tekindor, sevgilisinin oğluna güvenmediğini görünce ikilinin arası açıldı.