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Başak Sayan
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Başak Sayan nasıl doğum yaptığını anlattı

Geçtiğimiz hafta Ares ve Milan adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getiren ünlü oyuncu Başak Sayan, hayatının en heyecanlı anlarını anlattı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:13:23 Güncelleme: 14:16:56

Murat Vardal ile evli olan güzel oyuncu Başak Sayan, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafında ikiz bebeklerini dünyaya getirmeye hazırlanırken neler hissettiğini satırlara döktü.

Sayan satırlarına şöyle başladı: "Doğum telaşından hiçbir şeyin farkında olmadığımı fotoğrafları yeni yeni görmeye başlayınca anladım.

Bu fotoğrafta ameliyathaneye götürülüyorum. Eşim, arkadaşlarım, annem, babam herkes yanımda. Ben asansörü beklerken gözyaşlarımı tutamıyorum. Annemin eli benim alnımda. Anne olmak böyle bir şey sanırım."

Sayan duygularını anlatmaya şöyle devam etti: "Farkında bile değildim bunların o an. Heyecan, korku, coşku, merak tüm korkularım birbirine girmiş durumdaydı. Hayatımın hiçbir anında böyle bir duygu seli ve karmaşası yaşamamıştım. Böyle anları paylaşabilmek çok önemli. Bir daha bu an yaşamayacak, geride bıraktığımız pek çok an gibi. Bir daha o ana asla geri dönemeyeceğiz. Sadece zihnimizde o ana dair saklanan anılar dışında. O yüzden böyle anlarda yanınızda olan insanların kıymetini de bilmek gerek."

Kendisini yalnız bırakmayan ailesine, arkadaşlarına teşekkür eden Başak Sayan, şunları yazdı: "Ben beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma, iyi günde kötü günde yanımda olan aileme, miniklerimi gördüğünde hüngür hüngür ağlayan babama, ne kadar kavga edersek edelim (her anne kız gibi) kalbi benim için çarpan, daima yanımda olan anneme ve ilk günden beri yalnız olmadığımı hissettirip beni destekleyen eşime... Çok teşekkürler. .. Ne kadar şanslı bir insanmışım ben..."

Başak Sayan'ın doğumuna Tuba Ünsal da fotoğrafçı olarak girdi.

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