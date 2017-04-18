Demet Şener'in yeni arkadaşı

Demet Şener önceki gece, bir bilgisayar firmasında yönetici olarak çalışan Emre Narin ile Beyoğlu’nda bir kulüpten çıkarken görüntülendi.

Posta'da yer alan habere göre; “Yanınızdaki erkek kim?" sorusuna cevap vermekten kaçan Demet Şener’i, Emre Narin ile ortak dostları bir kadın avukat kısa süre önce tanıştırmış.

"ORTADA ZİNA VAR

Demet Şener, çekişmeli bir boşanma süreci yaşadığı İbrahim Kutluay için "İcra davası açıldı, öyle bir dava var, biz olmayan bir şeyi söylemeyiz. Ortada zina var, elimde doküman ve belgeler var. Bir davada bitecek değil, mal paylaşımı davası açmadık, zinadan dolayı bir dava açtık. Delillerimizi de sunduk. Çok net olduğum için kararım da net. Ben de suçlu olsam ben de susarım." ifadelerini kullanmıştı.