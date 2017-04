Oya Başar ve merhum komedyen Levent Kırca’nın kızları Ayşe Kırca aile mesleğini tercih etti, ABD’de oyunculuk eğitimi aldı. Mesleğine de zirveden; Hollywood’dan başladı. “Carrie Pilby” isimli filmde bir garsonu canlandıran Kırca, kariyerine İstanbul’da devam edecek. İşte ayşe Kırca ve annesi Oya Başar'ın Hürriyet'ten Cenker Tezel'e verdiği röportajdan satırbaşları;

“Carrie Pilby” filminin kadrosuna nasıl dahil oldunuz?

New York Film Academy’de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldım. Amerika’da bu eğitimi veren okullar, yapımcılar ve senaristler tarafından yakından takip ediliyor. Benim filme seçilmem de bu sayede oldu. Rol için oyuncu arıyorlardı, yoğun bir eleme sürecinin ardından beni seçtiler. Ben de seve seve oynadım.

Hangi karakteri canlandırdınız?

Ana karakterin yakın arkadaşlarından garson bir genç kızı oynadım.

Film seyirciyle buluştu, değil mi?

ABD’de gösterime girdi. Türkiye’de ise festivaller kapsamında gösterilebilir.

"ANNEMLE BABAM BANA HİÇBİR ZAMAN “OYUNCU OL” DEMEDİ"

Oyunculuğa başlamanız nasıl oldu? Anne ve babanızdan mı etkilendiniz?

Oyunculuk her zaman ilk tercihlerimdendi. Aslında daha küçükken balerin olmak istiyordum ama ABD’deki eğitim beni oyunculuğa daha da yakınlaştırdı. Herkes bilir, setlerde büyüdüm, babam ve annemin yanında. Ama onlar hiçbir zaman bana “Oyuncu ol” demediler. Büyüdükçe aramızda geçen konuşmalarda her zaman “Hangi mesleği seçersen seç, iyi ve kaliteli şekilde icra et. Ne yaparsan yap en iyisini yap, çok çalış” dediler.

Anne ve babanızın ünlü birer oyuncu olması, sizin için bir avantaj mı?

Böyle bir anne ve babanın kızı olmak avantaj gibi görülse de tek başınıza çıktığınız yolda bazı dezavantajlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir defa işinizi çok güzel yapmak zorundasınız. Annemle babam tüm Türk halkının sevdiği iki sanatçı, benim de onların kızı olarak hata yapma ve başarısız olma gibi bir lüksüm yok. Zor bir duygu tabii. Ama annem ve babamın başarısının birazını bile gerçekleştirmek benim için yeterli. Umarım bunu başarabilirim.

"ARTIK İSTANBUL’DA ANNEMLE BERABERİM"

Hedefiniz ne?

Ben en çok babam ve annemi mutlu etmek istiyorum...

Bundan sonra ne yapacaksınız? Kariyerinize Türkiye’de mi devam edeceksiniz?

Amerika’daki eğitimim bitti, artık İstanbul’da annemle beraberim. Annemle bazı ortak kararlar alacağız. Tiyatro ve sinema eğitimime devam edeceğim. Tiyatro daha önde olabilir...

"BAŞARISINI KENDiSi YARATACAK"

Kızınızın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Başarılı mı sizce?

Oya Başar: Bana okulunda başarılı olduğunu söylediler. Güzel eğitim veren bir okuldu, ben de eğitiminde başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama asıl başarısını yapacağı işlerde göreceğiz. Onu da Ayşe gösterecek. Birisinin çocuğu olmak başarılı olmak demek değildir, herkes başarısını yaratır.

Ayşe tiyatroya ağırlık vereceğini söylüyor. Onu hiç sahnede izlediniz mi?

Okulda izledim ama bir tiyatro oyununda izlemedim.

Peki oyunculuğa Türkiye yerine Amerika’da başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu global dünyanın eseri. Çok global bir dünya var, geliyor sizi Hollywood’da buluyor. Bu her yer olabilirdi.