Şehrin gürültüsünden kaçıp kendini doğaya atan ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi. Yılmaz Erdoğan, Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol gibi ünlülerin ardından Burak Hakkı da doğayla baş başa olmayı tercih etti.

300 BİN DOLARLIK ARSA...

Bir süredir hayatını Yunanistan'da sürdüren ve Komşu'da bir tiyatro oyununda oynayan yakışıklı oyuncu, hayalini kurduğu çiftliğe sonunda kavuştu. Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden Hakkı, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimine de başladı. Yakışıklı oyuncu, elde ettiği cevizleri de gururla instagram hesabında paylaştı... Burak Hakkı, paylaşımlarında da kendisi için "Çiftçi" dedi...

CEVİZİNİ TOPLADI

Bahçesine karpuz ve biber eken oyuncu, diktiği ceviz ağacından da ilk mahsullerini aldı. Hakkı, cevizleri instagram'da paylaştı.

Saroz Körfezi'ne karşı oğlu Rüzgar'ın objektifine poz veren Hakkı, bu anları da 'Ben bir çiftçiyim' ve 'Huzur' mesajlarıyla paylaştı.