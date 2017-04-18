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Levent Dörter
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Levent Dörter: Annem çok hasta yardım edin!

Levent Dörter'den yardım çağrısı

18 Nisan 2017 Salı, 12:47:16 Güncelleme: 13:11:58

Şarkıcı Levent Dörter, böbrek hastası olan annesi için takipçilerinden yardım istedi.

Instagram hesabından çağrıda bulunan Dörter sayfasına şu notu düştü:

"Anneciğimizin 2 böbreği de ne yazık ki iflas etmiş durumda. 0 grubu kan taşıdığı için de biz donör olamadık. Aranızda 0 grubu kannı olup, gönüllü donör olmak isteyen olursa bize ulaşmasını diliyoruz. (Bir insan ömür boyu tek böbrekle yaşayabiliyor.) Aranızda bize bu yardımı yapabilecek biri varsa ona hayat boyu dua etmeye hazırız.

 

Levent Dörter'in mesajını sevgilisi Dilan Çıtak da kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve altına "Gönüllü olmak isteyen kişiler bize ulaşabilirler." notunu düştü. 

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