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Alişan: Saçım dökülmesin diye 17 yıldır ilaç kullanıyorum

Ünlü şarkıcı Alişan'dan şaşırtan açıklama

18 Nisan 2017 Salı, 16:49:29 Güncelleme: 17:00:51

Emre Saygı'nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu olan ünlü şarkıcı Alişan'dan şaşırtan açıklama: 17 yıldır saç dökülmesini engellemek için bir ilaç içiyorum.

İşte Alişan'ın açıklamaları:

"KOMEDİ DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYORUM"

* 10 senedir dizi yapmıyordum ama yeni bir diziyle ekranlara dönüyorum. Çağla ile birlikte komedi dizisinde oynayacağız. Birkaç ay sonra her şey belli olacak.

"ÇAĞLA'YLA AYRILMAZ İKİLİYİZ"

* Çağla ile Zeki Alasya Metin Akpınar gibi olmaya başladık. Hep beraber yer alamız için teklifler geliyor. Türkiye’de bir kadın bir erkek olarak bu kadar uzun süre birlikte olan tek insanlarız. Çağla’nın sevdiklerini ben sevmiyorum, oda benim sevdiklerimi sevmiyor. Bu kadar zıt olmamız, uzun süre birlikte dost olmamızın nedeni..

"EĞER EVLENİRSEM..."

*Eğer evlenirsem karım hamile kalırsa ne yapılacağını çok iyi öğrendim. 5 yıldır yaptığım canlı yayınlarda selülitten, hastalıklara erkeklerin ne yapması gerekiyor hepsini öğrendim.

 

"17 YILDIR İLAÇ KULLANIYORUM"

*Ailemin çoğu kel benim saç takıntılı birisiyim. Çok uğraşıyorum böyle olması için 17 yıldır saç dökülmesini engellemek için bir ilaç içiyorum. Lise yıllığında benim için saçına gösterdiği özeni derslere gösterseydi Boğaziçi Üniversitesinde okurdu yazdılar...

"SAÇLARIMA PERMA YAPTIRDIM"

*16 yaşındayken NBA’de oynayan basketbolcularına özenip perma yaptırmıştım ve babam fiziksel tepkisini gösterip tekrar berbere götürdü perma ilacı saçımı yakmış 2 numarayla patates tarlası gibi bir saçım vardı.

"KANIMDA ET ÇIKTI"

*Detoks ve beslenme planı için bir doktora gittim. Nasıl beslenmem lazım diye kan aldılar. Kanım et proteini çıktı. Çok fazla et yiyorum

"BENİ ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKADILAR"

* Yaz günleri güneşe çıktığımda çok yanıyorum. Yengem ve annem 10 yaşındayken beni rengim açılsın diye çamaşır suyuyla yıkadılar ama rengimi açmayı başaramadılar."

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