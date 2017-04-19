Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Usta sanatçı Bülent Kayabaş akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kayabaş, cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü sanatçı, son olarak Sermiyan Midyat'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Bir Baba Hindu' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

ALİ POYRAZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Kayabaş'ın 38 yıllık arkadaşı Ali Poyrazoğlu, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmıştı. Oğlu İngiltere'den gelmişti. Hayali yazın Bodrum Akyarlar'a gitmekti.



TATLISES: YAKIŞIKLI RIZA HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK



İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abi'mizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abi'me Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum..."