Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Usta sanatçı Bülent Kayabaş akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kayabaş, cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü sanatçı, son olarak Sermiyan Midyat'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Bir Baba Hindu' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
ALİ POYRAZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Kayabaş'ın 38 yıllık arkadaşı Ali Poyrazoğlu, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmıştı. Oğlu İngiltere'den gelmişti. Hayali yazın Bodrum Akyarlar'a gitmekti.
TATLISES: YAKIŞIKLI RIZA HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK
İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abi'mizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abi'me Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum..."
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Misafir 18 dakika önceBir usta daha uctu gitti yeryuzunden cennete ALLAH rahmet eylesin00
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Misafir 24 dakika önceALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN00
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Misafir 29 dakika önceAllah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet Olsun.00
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Misafir 29 dakika önceallah rahmet eylesin00
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Misafir 29 dakika önceGüzel insanlar bir bir gidiyor,yanlızlığımız artıyor.00
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Misafir 30 dakika önceallah rahmet eylesin00
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Misafir 31 dakika önceALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN.....00
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Misafir 34 dakika önceALLAH RAHMET EYLESİN00
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Misafir 38 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 39 dakika önceALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN00
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Misafir 41 dakika önceAllah rahmet eylesin. Mekani cennet olsun insallah00
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Misafir 43 dakika önceallah rahmet eylesin00
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Misafir 43 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 43 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 46 dakika önceallah rahmet eylesin...00
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Misafir 50 dakika önceNurlar içinde yat MEKANIN CENET OLSUN USTA00
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Misafir 50 dakika öncemekanı cennet olsun00
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Misafir 50 dakika öncebüyük sanatçı ve karakter idi. allah rahmet etsin, amin00
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Misafir 50 dakika önceALlah rahmet eylesin00
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Misafir 50 dakika önceALlah rahmet eylesin00
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Misafir 50 dakika önceAllah rahmet eylesin.Çocukluğumuz bir bir terkediyor bizleri. Mekanı Cennet olsun...00
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Misafir 51 dakika önceAllah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin00
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Misafir 51 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 54 dakika öncemekanı cennet olsun.00
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Misafir 54 dakika önceALLAH RAHMET EYLESİN00
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Misafir 55 dakika önceAllah rahmet etsin, vay be hepsi gitti vay hayat vay.00
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Misafir 55 dakika önceallah rahmet eylesin mekanı cennet olsun00
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Misafir 55 dakika önceAllah rahmet etsin, vay be hepsi gitti vay hayat vay.00
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Misafir 56 dakika önceçok üzüldüm. Allah rahmet eylesin00
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Misafir 56 dakika öncemekanı cennet olsun00
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Misafir 56 dakika öncemekanı cennet olsun00
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Misafir 57 dakika önceSırasını savurdu, Allah rahmet eylesin. ..00
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Misafir 59 dakika önceallah rahmet eylesin00
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Misafir 59 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 59 dakika önceallah tahsilatını af etsin00
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Misafir 59 dakika önceSanatçı kimliğini pek sevmezdim. Allah rahmet eylesin Günahlarını Affetsin.00
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Misafir 59 dakika önceALLAH rahmet eylesin00
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Misafir 60 dakika önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah00
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Misafir 1 saat önceUSTA SANATCIYA ALLAH RAHMET EYLESİNÇÇ00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet etsin.00
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Misafir 1 saat önceALLAH RAHMET EYLESİNN..00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin.30