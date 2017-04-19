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19 NİSAN 2017
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Bülent Kayabaş
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Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş 72 yaşında yaşamını yitirdi. Kayabaş, bir süredir kanser ve akciğer yetmezliğiyle savaşıyordu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:27:32 Güncelleme: 10:43:46

Usta sanatçı Bülent Kayabaş akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kayabaş, cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü sanatçı, son olarak Sermiyan Midyat'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Bir Baba Hindu' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

ALİ POYRAZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kayabaş'ın 38 yıllık arkadaşı Ali Poyrazoğlu, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmıştı. Oğlu İngiltere'den gelmişti. Hayali yazın Bodrum Akyarlar'a gitmekti.


TATLISES: YAKIŞIKLI RIZA HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK

İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abi'mizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abi'me Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum..."

 

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YORUMLAR 42
  • Misafir 18 dakika önce
    Bir usta daha uctu gitti yeryuzunden cennete ALLAH rahmet eylesin
  • Misafir 24 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN
  • Misafir 29 dakika önce
    Allah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet Olsun.
  • Misafir 29 dakika önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 29 dakika önce
    Güzel insanlar bir bir gidiyor,yanlızlığımız artıyor.
  • Misafir 30 dakika önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 31 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANI CENNET OLSUN.....
  • Misafir 34 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN
  • Misafir 38 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 39 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
  • Misafir 41 dakika önce
    Allah rahmet eylesin. Mekani cennet olsun insallah
  • Misafir 43 dakika önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 43 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 43 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 46 dakika önce
    allah rahmet eylesin...
  • Misafir 50 dakika önce
    Nurlar içinde yat MEKANIN CENET OLSUN USTA
  • Misafir 50 dakika önce
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 50 dakika önce
    büyük sanatçı ve karakter idi. allah rahmet etsin, amin
  • Misafir 50 dakika önce
    ALlah rahmet eylesin
  • Misafir 50 dakika önce
    ALlah rahmet eylesin
  • Misafir 50 dakika önce
    Allah rahmet eylesin.Çocukluğumuz bir bir terkediyor bizleri. Mekanı Cennet olsun...
  • Misafir 51 dakika önce
    Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin
  • Misafir 51 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 54 dakika önce
    mekanı cennet olsun.
  • Misafir 54 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN
  • Misafir 55 dakika önce
    Allah rahmet etsin, vay be hepsi gitti vay hayat vay.
  • Misafir 55 dakika önce
    allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • Misafir 55 dakika önce
    Allah rahmet etsin, vay be hepsi gitti vay hayat vay.
  • Misafir 56 dakika önce
    çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin
  • Misafir 56 dakika önce
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 56 dakika önce
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 57 dakika önce
    Sırasını savurdu, Allah rahmet eylesin. ..
  • Misafir 59 dakika önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 59 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 59 dakika önce
    allah tahsilatını af etsin
  • Misafir 59 dakika önce
    Sanatçı kimliğini pek sevmezdim. Allah rahmet eylesin Günahlarını Affetsin.
  • Misafir 59 dakika önce
    ALLAH rahmet eylesin
  • Misafir 60 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
  • Misafir 1 saat önce
    USTA SANATCIYA ALLAH RAHMET EYLESİNÇÇ
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet etsin.
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESİNN..
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin.
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