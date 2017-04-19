FİSKOS
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İbrahim Erkal
FİSKOS

İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?

İbrahim Erkal'ın 12 Nisan'dan bu yana geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastane, İbrahim Erkal'ın makineye bağlı yaşadığını açıkladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:02:55 Güncelleme: 10:24:54

Sanatçı İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 7 güvenlik kamerası kaydının incelenmesi kararı alındı. Saldırı ihtimalini göz önünde bulunduran savcılığın Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkı gören 7 farklı güvenlik kamerası görüntülerine el koyduğu öğrenildi. Görüntülerin her karesinin tek tek inceleneceği ve detaylı incelemenin ardından hazırlanacak raporun savcılığa sunulacağı kaydedildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Erkal'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada 9 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SOKAĞA PANKART
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ı zor günlerinde hayranları da yalnız bırakmıyor. Hastanede kurulan deftere iyi dileklerini yazan Erkal'ın hayranları hastanenin karşısına da pankart astı. Hayranları sanatçının büyük bir fotoğrafının bulunduğu pankarta "Dualarımız seninle" yazdı.

SELAMİ ŞAHİN ZİYARET ETTİ
İbrahim Erkal'ı hastanede ziyarete gelen Selami Şahin "Yaşadığı bu acı olaydan dolayı hastanedeki tedavi sürecinin başarılı olacağını ümit ediyorum. Çünkü tıp çok ilerledi. Erkal'ın da bu süreci atlatacağına inanıyor ve acil şifalar diliyorum" dedi (Günaydın)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İbrahim Erkal'ın sağlık durumu
FİSKOS

İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni ...
Bülent Kayabaş hayatını kaybetti
FİSKOS

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

Ünlü oyuncu 4. kez boşandı! Evliliğini annesi de ...
Bülent Kayabaş kimdir?
FİSKOS

Bülent Kayabaş kimdir?
Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım
FİSKOS

Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı ...
Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy ayrıldı
FİSKOS

Ayrıldılar!
Doğanın kalbinde yaşayan ünlüler
FİSKOS

Ünlü oyuncu İstanbul'dan kaçtı
Levent Dörter: Annem çok hasta yardım edin!
FİSKOS

Ünlü şarkıcı: Annem çok hasta yardım edin!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FIKRA GİBİ AMA GERÇEK
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL REFERANDUMDAN KALANLAR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK GİTME KENDİMİ KESERİM...
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN UNSUZ, ŞEKERSİZ, TATLI BİR ARKADAŞLIK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN YAŞAMAYI SEÇMEK GEREK!
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR BİR AKSİYON ŞOVU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ÇAY VE PARFÜMÜN BULUŞMASI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS EYVAH ŞEKERİM DÜŞTÜ!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOŞULLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Onur ve Lale boşanıyor mu?
  • 2 "Özgürlüğüne kavuşturacağım seni"
  • 3 Tarık için yolun sonu!
  • 4 Zeyno vuruluyor!
  • 5 SHOW TV Türk Televizyon tarihinde bir 'ilk'e imza attı!
  • 6 'İçerde'de sarsıcı gelişme! Melek yaşacak mı?