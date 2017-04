Başak Sayan'dan çocuklarıyla ilk poz

Başak Sayan ve Murat Vardal’ın ikiz bebekleri perşembe gecesi dünyaya geldi. Çift, çocuklarına Ares ve Milan adını verdi.

Hürriyet'in haberine göre, bebeklerin birinin 42 santim boyunda, 2 kilo ağırlığında, diğerinin 44 santim boyunda ve 2 kilo 250 gram ağırlığında olduğu açıklandı. Sayan ile bebekleri 4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Sayan, “Doğum, her duygunun birbirine girdiği bir an. Ve İnsanın hayatı evlenince değil anne baba olunca değişiyormuş. 4 gün kuvözde kaldılar, onları göreceğim saatlerde heyecandan her şeyi deviriyordum” dedi.