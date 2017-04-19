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Başak Sayan
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Başak Sayan'dan çocuklarıyla ilk poz

"Doğum, her duygunun birbirine girdiği bir an"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:34:41 Güncelleme: 12:39:15

Başak Sayan ve Murat Vardal’ın ikiz bebekleri perşembe gecesi dünyaya geldi. Çift, çocuklarına Ares ve Milan adını verdi.

Hürriyet'in haberine göre, bebeklerin birinin 42 santim boyunda, 2 kilo ağırlığında, diğerinin 44 santim boyunda ve 2 kilo 250 gram ağırlığında olduğu açıklandı. Sayan ile bebekleri 4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Sayan, “Doğum, her duygunun birbirine girdiği bir an. Ve İnsanın hayatı evlenince değil anne baba olunca değişiyormuş. 4 gün kuvözde kaldılar, onları göreceğim saatlerde heyecandan her şeyi deviriyordum” dedi.

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