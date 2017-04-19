FİSKOS
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Petek Dinçöz
FİSKOS

Petek Dinçöz hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz Instagram hesabından hasta döşek yattığı halini paylaştı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:47:05 Güncelleme: 14:49:31

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz Instagram hesabından hasta döşek yattığı halini paylaştı. Sevenlerini korkutan Dinçöz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Petek Dinçöz, hastanelik oldu. Grip salgınından nasibini alan Dinçöz Instagram hesabından, "Oğlumu iyileştirdim ben hasta oldum. Feci salgın varmış grip, bronşit" notuyla bir video paylaştı.

SEVENLERİNİ KORKTTU

Petek Dinçöz, hasta yatağında video paylaşmasının ardından sevenlerini korkuttu. Pek çok hayranı videoya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bülent Kayabaş hayatını kaybetti
FİSKOS

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Eşi ve oğlundan acı sözler. ...
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

Ünlü oyuncu 4. kez boşandı! Evliliğini annesi de ...
Fıkra gibi ama gerçek
FİSKOS

Fıkra gibi ama gerçek
Başak Sayan'dan çocuklarıyla ilk poz
FİSKOS

İkizlerle ilk poz!

Bülent Kayabaş kimdir?
FİSKOS

Bülent Kayabaş kimdir?
İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
FİSKOS

İbrahim Erkal'dan üzücü haber
Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım
FİSKOS

Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası...
Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy ayrıldı
FİSKOS

Ayrıldılar!
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FIKRA GİBİ AMA GERÇEK
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL REFERANDUMDAN KALANLAR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK GİTME KENDİMİ KESERİM...
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN UNSUZ, ŞEKERSİZ, TATLI BİR ARKADAŞLIK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN YAŞAMAYI SEÇMEK GEREK!
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR BİR AKSİYON ŞOVU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ÇAY VE PARFÜMÜN BULUŞMASI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS EYVAH ŞEKERİM DÜŞTÜ!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOŞULLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Kaan-Solmaz aşkı tıklanma rekoru kırdı!
  • 2 Onur ve Lale boşanıyor mu?
  • 3 "Özgürlüğüne kavuşturacağım seni"
  • 4 Tarık için yolun sonu!
  • 5 Zeyno vuruluyor!
  • 6 SHOW TV Türk Televizyon tarihinde bir 'ilk'e imza attı!