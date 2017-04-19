Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz Instagram hesabından hasta döşek yattığı halini paylaştı. Sevenlerini korkutan Dinçöz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Petek Dinçöz, hastanelik oldu. Grip salgınından nasibini alan Dinçöz Instagram hesabından, "Oğlumu iyileştirdim ben hasta oldum. Feci salgın varmış grip, bronşit" notuyla bir video paylaştı.

SEVENLERİNİ KORKTTU

Petek Dinçöz, hasta yatağında video paylaşmasının ardından sevenlerini korkuttu. Pek çok hayranı videoya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.