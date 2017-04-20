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Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti!

20 Nisan 2017 Perşembe, 07:44:00 HABERTURK.COM

Arda Turan, kardeşi Okan Turan’a Boğaz’da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı. Yıldız futbolcu bir yıllık kirayı da peşin ödedi

  • 1 Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti!
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    İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor.

  • 2 Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti!
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre milli yıldız, bu kez Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı.

  • 3 Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti!
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    İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu.

     

     

     

     

  • 4 Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti!
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    Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi. 

  • 5 Arda Turan'dan kardeşine yalı jesti!
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    Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarı- şan Bahçeköy’deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi.

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