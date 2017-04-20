Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın Amerika'da okuyan kızı Ayşecan Tatari eğitiminin tamamladı, ülkesine döndü.
Annesinin izinden giden ve 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile hafızalara kazınan Tatari, aradığı aşkı da Türkiye'de buldu.
Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile birlikte olan Ayşecan Tatari, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
İlişkilerinde bir yılı geride bırakan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen ikilinin aileleri de tanıştı.