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Ayşecan Tatari aradığı aşkı Türkiye'de buldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:38:37

  • 1 Ayşecan Tatari aradığı aşkı Türkiye'de buldu
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    Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın Amerika'da okuyan kızı Ayşecan Tatari eğitiminin tamamladı, ülkesine döndü.

  • 2 Ayşecan Tatari aradığı aşkı Türkiye'de buldu
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    Annesinin izinden giden ve 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile hafızalara kazınan Tatari, aradığı aşkı da Türkiye'de buldu.

  • 3 Ayşecan Tatari aradığı aşkı Türkiye'de buldu
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    Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Edip Tepeli ile birlikte olan Ayşecan Tatari, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

  • 4 Ayşecan Tatari aradığı aşkı Türkiye'de buldu
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    İlişkilerinde bir yılı geride bırakan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen ikilinin aileleri de tanıştı.

  • 5 Ayşecan Tatari aradığı aşkı Türkiye'de buldu
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