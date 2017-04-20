Cem Yılmaz, Gupse Özay’ın rolünü eski eşi Ahu Yağtu’ya mı verdi?

Ünlü komedyen, eline bitmiş senaryosunu alıp tek tek oyuncularıyla buluştuğu fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Cem Yılmaz’ın filmin resmi hesabından yaptığı açıklamada oyuncu kadrosuna Gupse Özay’ın adına da yer vermişti. Gupse Özay da “Cem teklif etsin setinde çay bile taşırım” demişti.

'Duymayan Kalmasın' programında yer alan habere göre Cem Yılmaz’ın yeni filmiyle ilgili açılan resmi hesapta Gupse Özay’ın adı resmi hesaplardan çıkarıldı. İddiaya göre Cem Yılmaz Gupse Özay’ın rolünü son anda eski eşi Ahu Yağtu’ya verdi. Cem Yılmaz, böylece yıllardır komedi filmi çekmek isteyen oğlunun annesi Ahu Yağtu’nun da gönlünü yapmış oldu.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu