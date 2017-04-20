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Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:59:12

  • 1 Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi
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    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk uzun metrajlı filmi Her Şey Çok Güzel Olacak'ın 20. yılı şerefine özel bir sürpriz hazırladığını Twitter'daki takipçilerine duyurdu.

  • 2 Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi
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    Cem Yılmaz, 1998 yılında çekilen filmin 20. yılı için 40 dakikalık özel bir film düşündüğünü twitter'daki hesabından duyurdu.

  • 3 Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi
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    Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ile birlikte rol aldığı filmin senaryosunda da katkıda bulunmuştu.

  • 4 Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi
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    Her Şey Çok Güzel Olacak filmi aynı zamanda Cem Yılmaz'ın ilk sinema deneyimi.

  • 5 Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi
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    Film, Altan ve Nuri kardeşlerin hikayesini konu alıyordu.

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