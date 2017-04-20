Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk uzun metrajlı filmi Her Şey Çok Güzel Olacak'ın 20. yılı şerefine özel bir sürpriz hazırladığını Twitter'daki takipçilerine duyurdu.
Cem Yılmaz, 1998 yılında çekilen filmin 20. yılı için 40 dakikalık özel bir film düşündüğünü twitter'daki hesabından duyurdu.
Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ile birlikte rol aldığı filmin senaryosunda da katkıda bulunmuştu.
Her Şey Çok Güzel Olacak filmi aynı zamanda Cem Yılmaz'ın ilk sinema deneyimi.
Film, Altan ve Nuri kardeşlerin hikayesini konu alıyordu.