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Aydın Kurtoğlu
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Aydın Kurtoğlu'nun ikinci kez babalık sevinci

Pop müziğin başarılı isimlerinden Aydın Kurtoğlu, ikinci kez babalık sevinci yaşadı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:47:06 Güncelleme: 14:49:21 DHA

Şarkıcı Aydın Kurtoğlu ve eşi Sinem Kurtoğlu´nun ikinci bebekleri dünyaya geldi. Kurtoğlu çifti, önceki gün sabah saatlerinde dünyaya gelen oğullarına Pamir Ayaz adını verdi.

Aydın Kurtoğlu, ilk oğlu Poyraz ve yeni dünyaya gelen oğlu Pamir Ayaz ile birlikte olduğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, "Canım oğlum Pamir Ayaz bugün dünyaya gözlerini açtı. Hayatımıza yeni bir soluk, yeni bir renk, yeni bir umut daha eklendi. Arayan, güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

 

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