Eski milli atlet Nagihan Karadere'nin, eşi Uğur Gökçe tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. Ayrılık kararı alan Karadere dün eşinden boşandı.
Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere'nin eşi Uğur Gökçe'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada yayılmış ve Gökçe'nin eşini aldattığı iddia edilmişti. Fotoğrafları gören Karadere, eşinden boşanma kararı aldı. Çift dün boşandı.
BOŞANMA HABERİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Nagihan Karadere, boşanma haberini kendi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.