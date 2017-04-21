FİSKOS
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Nagihan Karadere eşi Uğur Gökçe'den boşandı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:02:03

  • 1 Nagihan Karadere eşi Uğur Gökçe'den boşandı
    1 | 18

    Eski milli atlet Nagihan Karadere'nin, eşi Uğur Gökçe tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. Ayrılık kararı alan Karadere dün eşinden boşandı.

  • 2 Nagihan Karadere eşi Uğur Gökçe'den boşandı
    2 | 18

    Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere'nin eşi Uğur Gökçe'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada yayılmış ve Gökçe'nin eşini aldattığı iddia edilmişti. Fotoğrafları gören Karadere, eşinden boşanma kararı aldı. Çift dün boşandı.

  • 3 Nagihan Karadere eşi Uğur Gökçe'den boşandı
    3 | 18

    BOŞANMA HABERİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU
    Nagihan Karadere, boşanma haberini kendi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

  • 4 Nagihan Karadere eşi Uğur Gökçe'den boşandı
    4 | 18
  • 5 Nagihan Karadere eşi Uğur Gökçe'den boşandı
    5 | 18

{"title":"","time":"","video":"","link":"","label":""}

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300