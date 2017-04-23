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Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim

23 Nisan 2017 Pazar, 07:45:19

Gazete Habertürk yazarı Esin Övet, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın internet dizisi Fi’de rol almasını değerlendirdi

  • 1 Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim
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    İnternet dizisi Fi’nin diğer bölümleri yayınlandı. Dördüncü bölüm Cem Yılmaz’la açılıyor.

  • 2 Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim
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    Can Manay karakterindeki Ozan Güven “Neden buradasınız?” diye sorunca Cem Yılmaz, “Komik değilim. Yani artık komik değilim” diyor.

  • 3 Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim
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    Sonra Can Manay, “Mesele bu mu? Bir kez yaptıysan bir daha yapabilirsin, her şey güzel olacak” diyerek filmine gönderme yapıyor.

     

     

  • 4 Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim
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    Ve Cem Yılmaz, “WhatsApp grubumuz var. Oradan hep çıplak fotoğraf gönderiyorlar” diyor.

  • 5 Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim
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    Can Manay “Anlıyorum” karşılığını verince Cem Yılmaz da “Anlayamazsın” diyor. Belli ki aralarında bir espri var, onu bize yansıttılar.

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