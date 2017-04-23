FİSKOS
Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim
23 Nisan 2017 Pazar, 07:45:19 | Güncelleme: 08:01:40
Gazete Habertürk yazarı Esin Övet, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın internet dizisi Fi’de rol almasını değerlendirdi
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İnternet dizisi Fi’nin diğer bölümleri yayınlandı. Dördüncü bölüm Cem Yılmaz’la açılıyor.
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Can Manay karakterindeki Ozan Güven “Neden buradasınız?” diye sorunca Cem Yılmaz, “Komik değilim. Yani artık komik değilim” diyor.
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Sonra Can Manay, “Mesele bu mu? Bir kez yaptıysan bir daha yapabilirsin, her şey güzel olacak” diyerek filmine gönderme yapıyor.
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Ve Cem Yılmaz, “WhatsApp grubumuz var. Oradan hep çıplak fotoğraf gönderiyorlar” diyor.
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Can Manay “Anlıyorum” karşılığını verince Cem Yılmaz da “Anlayamazsın” diyor. Belli ki aralarında bir espri var, onu bize yansıttılar.
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Öncelikle Cem Yılmaz evet eskisi gibi komik değil. O da ülkenin buhranlı durumuna ortaklık ediyor.
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Daha iki-üç gün önce kalabalık bir ekiple sohbet ederken konu Cem Yılmaz’a geldi.
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Herkes hemfikirdi. Sürekli eski reklamlarını, eski gösterilerini konuştuk.
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Hepimiz eski, yani buhransız Cem Yılmaz’ı özledik. Ve Fi’nin yıldızı kesinlikle Ozan Güven. Bu dizi onun yeniden doğuşu oldu. Harika oynuyor.
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Tam kitapta okuduğum, kafamda canlandırdığım Can Manay’ı izliyorum. Tabii Ozan çabuk havaya girer. İnşallah bu sefer girmez de keyifle izleriz.
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