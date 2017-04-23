FİSKOS
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

HT Masa haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı

23 Nisan 2017 Pazar, 10:47:32

HT MASA ekibi bu hafta Cem Yılmaz’ın ilk filmi ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ın 20’nci yılı şerefine çekeceği orta metrajlı devam filmini, Özge Ulusoy-Hacı Sabancı ayrılığını, Gökhan Seven’in ayrıldığı sevgilisi oyuncu Seda Tosun’a ‘para avcısı’ ithamında bulunmasını, Ebru Destan’ın “Dövmenin uğursuz olduğuna inanıyorum” açıklamalarını ve çapkınlıkta yakalanan Ahmet Kural’ın “Kızlarla aracın içinde mi sevişelim?” sözlerini masaya yatırdı

  • 1 HT Masa haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    1 | 35

    ‘Cem Yılmaz tıklama rekorlarını tarihe gömer!’

    Cem Yılmaz, ilk filmi ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ın 20’nci yılı şerefine orta metrajlı bir devam filmi çekeceğini duyurdu. Yımaz’ın Mazhar Alanson’la abi kardeşi oynadığı film, 1998 yılında 1 milyon 239 kişi tarafından izlenmişti. Dijital ortamda yayınlanacak olan film sizce nasıl bir tepki alır?

  • 2 HT Masa haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    2 | 35

    OBEN BUDAK: Ülkemizdeki tekelleşme komedi dalında da mevcut. Gülmek adına başvurabileceğim çok isim yok açıkçası. Bu yüzden Cem Yılmaz’a muhtaç konumdayız aslında. Ben kendi adıma eğleneceğimi düşünüyorum. Alternatifi yok zaten.

  • 3 HT Masa haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    3 | 35

    ESİN ÖVET: Günümüzde ‘Fi’ bu kadar izleniyorsa, internette yayınlanacak bir Cem Yılmaz filmi de gayet izlenir. Hatta ortalıkta dolaşan tıklama rekorlarını tarihe gömer. Artık dijital izlenme sayıları gayet iyi.

  • 4 HT Masa haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    4 | 35

    KADİR KAYMAKÇI: Son zamanlardaki en güzel haber bu... ‘Her şeyin çok güzel olacağına’ dair içimde bir umut ışığı yaktı doğrusu. İlk film artık bir klasik. Dijital ortamda yayınlanacak yeni filmi nasıl bir tepki alır, doğrusu “Bilemiyorum Altan!” Ama alacağı tepkinin çok da önemi yok benim için. Altan-Nuri Çamlı kardeşleri yeniden görmek her şeye rağmen çok güzel olacak...

  • 5 HT Masa haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    5 | 35

    İPEK DURKAL: Kesinlikle izlerim, eminim benim gibi izleyecek çok kişi vardır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300