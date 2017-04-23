HT Masa haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı

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R.B.: ‘Hayaller Miami, gerçekler Kilyos plajı’ gibi oldu bu iş biraz. Geçtiğimiz yıl iki sevgili sürpriz bir şekilde ayrılmış, hatta bir ay ayrı kalmışlardı. O süre içerisinde Özge Ulusoy, Hakan Baş’la şipşak bir aşk yaşamıştı. Sonra Hacı Sabancı ‘Yeniden başlayalım’ deyince Özge Hanım yeniden Hacı Sabancı’yla aşka yelken açmıştı. Ben bu ilişkinin evliliğe gideceğini hiçbir zaman düşünmedim, ciddiye bile almadım. Benim tanıdığım Hacı Sabancı henüz evliliği düşünmüyor. Genç, yakışıklı, güzel kızlarla gezmeyi, aşk yaşamayı seviyor. Yaşandı bitti sonuçta, hiçbir şey sonsuz değil. Deli divane âşıklar değillerdi, bu bir zamane aşkıydı ve bitti. Bu kadar basit.