Oyuncu Ceren Kaplakarslan kendisinden ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
Posta'da yer alan habere göre, ünlü çift Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi.
Ve bu yeni proje sayesinde aradığı aşkı da buldu. İddiaya göre Ceren Kaplakarslan, bir süredir yeni rol arkadaşı Tamer Kardağlı'yla birlikte.