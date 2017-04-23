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Ceren Kaplakarslan ile Tamer Karadağlı aşk yaşıyor iddiası

23 Nisan 2017 Pazar, 15:10:53

  • 1 Ceren Kaplakarslan ile Tamer Karadağlı aşk yaşıyor iddiası
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    Oyuncu Ceren Kaplakarslan kendisinden ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

     

  • 2 Ceren Kaplakarslan ile Tamer Karadağlı aşk yaşıyor iddiası
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    Posta'da yer alan habere göre, ünlü çift Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmıştı.

  • 3 Ceren Kaplakarslan ile Tamer Karadağlı aşk yaşıyor iddiası
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    Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi.

  • 4 Ceren Kaplakarslan ile Tamer Karadağlı aşk yaşıyor iddiası
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    Ve bu yeni proje sayesinde aradığı aşkı da buldu. İddiaya göre Ceren Kaplakarslan, bir süredir yeni rol arkadaşı Tamer Kardağlı'yla birlikte. 

  • 5 Ceren Kaplakarslan ile Tamer Karadağlı aşk yaşıyor iddiası
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