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Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayımladığı kareye, “Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi efendimiz, Ya Resul Allah… Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun… Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var” notunu yazdı.