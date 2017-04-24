FİSKOS
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:58:56

  • 1 Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
    1 | 17

    Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından türbanlı bir paylaşımda bulundu.

     

  • 2 Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
    2 | 17

    Özçelik, paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla takipçilerinin Miraç Kandili'ni kutladı.

  • 3 Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
    3 | 17

    Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayımladığı kareye, “Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi efendimiz, Ya Resul Allah… Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun… Dua edin canlar. Çok istiyorum. Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var” notunu yazdı.

  • 4 Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
    4 | 17
  • 5 Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
    5 | 17

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300