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Türkan Şoray'ın hayranlarını üzen haber

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:11:00

  • 1 Türkan Şoray'ın hayranlarını üzen haber
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    Hafta sonu bir şarkı yarışmasında gençlerle buluşan ve şarkı söyleyen Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray, sahnede “Ben albüm yapma hayalimi 50 yıl sonra gerçekleştirdim. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek için benim kadar beklemeyin” demişti. 

  • 2 Türkan Şoray'ın hayranlarını üzen haber
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    Konuyla ilgili habere bu sabah 'Duymayan Kalmasın' programında da yer verildi. Haberle ilgili görüntüleri izlerken programın sunucusu Seren Serengil, Şoray’ın kilo sorununa değinince sanatçının menajeri Bircan Silan’dan açıklama geldi.

  • 3 Türkan Şoray'ın hayranlarını üzen haber
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    Türkan Şoray’ın fazla kilolarının nedeninin cushing sendromundan kaynaklandığını belirten Silan, “Türkan Şoray 2 sene önce cushing sendromu nedeniyle Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından ameliyat edilmişti. İkinci böbreğinde de aynı hastalık nüksetmesi sebebiyle Dr. Refik Tanagöz tarafından tedavisine başlandı. Bu, vücutta çok fazla kortizon salgılanmasına neden olan bir hastalık” dedi.

  • 4 Türkan Şoray'ın hayranlarını üzen haber
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