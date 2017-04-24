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Türkan Şoray’ın fazla kilolarının nedeninin cushing sendromundan kaynaklandığını belirten Silan, “Türkan Şoray 2 sene önce cushing sendromu nedeniyle Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından ameliyat edilmişti. İkinci böbreğinde de aynı hastalık nüksetmesi sebebiyle Dr. Refik Tanagöz tarafından tedavisine başlandı. Bu, vücutta çok fazla kortizon salgılanmasına neden olan bir hastalık” dedi.