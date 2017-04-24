Seda Akgül'den kıyafet açıklaması

Ünlü sunucu Seda Akgül, verdiği kilolar, aşk hayatındaki gelişmeler ve cesur pozlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Hafta sonunu Roma'da geçiren Akgül, buradan yaptığı bir paylaşıma not düşme gereği duydu. Güzel sunucu Roma'da çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Üzerinde tayt bir tulumla poz veren Seda Akgül, kıyafet tercihiyle ilgili açıklama da yaptı. Akgül fotoğrafın altına ‘Merdivenleri 500 kere inip çıktım! O yüzden bu kılıktayım’ notunu düştü.