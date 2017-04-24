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Lider Şahin'in eski sevgilisi Tuğba Özerk'ten İrem Derici'ye tebrik

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:29:12

  • 1 Lider Şahin'in eski sevgilisi Tuğba Özerk'ten İrem Derici'ye tebrik
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    Tuğba Özerk, İrem Derici’nin yeni şarkısı “Tektaş”ın klibinden kısa bir bölümü paylaştığı videosunun altına yorum yaptı. 

  • 2 Lider Şahin'in eski sevgilisi Tuğba Özerk'ten İrem Derici'ye tebrik
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    İrem Derici’nin şarkısının nakaratında yer alan “Seviyorum ne önemi var” sözleriyle paylaştığı videosunun altına Tuğba Özerk, “Hayırlı olsun İrocan, gönlüne göre olsun her şey” yazdı. 

  • 3 Lider Şahin'in eski sevgilisi Tuğba Özerk'ten İrem Derici'ye tebrik
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    İrem Derici’den yanıt gecikmedi. Derici, Özerk’e “Sağol yavrum, çok naziksin” cevabını verdi.

  • 4 Lider Şahin'in eski sevgilisi Tuğba Özerk'ten İrem Derici'ye tebrik
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    Tuğba Özerk ise bu karşılığa sosyal medyada minnettarlık anlamına gelen dua eden eller emojisiyle yanıt verdi. 

     

  • 5 Lider Şahin'in eski sevgilisi Tuğba Özerk'ten İrem Derici'ye tebrik
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    'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, buraya kadar her şey normal gibi görünse de bu durum Tuğba Özerk’in İrem Derici’nin sevgilisi Lider Şahin’le geçmişte aşk yaşadığını bilenleri çok şaşırttı. 

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