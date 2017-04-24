Emina Sandal: Eşim bundan hep şikayetçi

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Kendinize masaj ya da hamam gibi ödüller verir misiniz?

Hamama vaktim olsa her gün giderdim, fakat çok yoğun olduğum için bazen üç ay bile gitmediğim oluyor. Kendimi şımartmayı seviyorum, bazen konserlerde ve seyahatlerde o kadar yoruluyorum ki, masaja ihtiyacım oluyor.