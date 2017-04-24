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Emina Sandal: Eşim bundan hep şikayetçi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:57:57

  • 1 Emina Sandal: Eşim bundan hep şikayetçi
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    Mustafa Sandal'ın kendisi gibi şarkıcı eşi Emina Sandal, Petals magazine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

  • 2 Emina Sandal: Eşim bundan hep şikayetçi
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    İşte Emina Sandal'ın verdiği röportajdan öne çıkan sorular ve yanıtları:

  • 3 Emina Sandal: Eşim bundan hep şikayetçi
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    Kolay motive olabilen biri misiniz?
    Kolay motive olamıyorum ve eşim bundan hep şikayetçi oluyor. Motivasyon benim için zor bir ama motive olabildiğim yerlerde o işe inanılmaz bir şekilde sararım. 

  • 4 Emina Sandal: Eşim bundan hep şikayetçi
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    Her işe ve her yere çok fazla atlamıyorum, yani işlerim konusunda çok seçiciyim. Küçükken de böyleydim. Bir şey bulduğum zaman sadece onunla oynardım ama hakkını da verirdim.

  • 5 Emina Sandal: Eşim bundan hep şikayetçi
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    Sabah uyanınca güne nasıl başlarsınız?
    Uyanır uyanmaz kendimi suçlu hissediyorum ve acaba şimdi mi sonra mı spor yapsam diye düşünüyorum. Bunu keşfettiğim için çok mutluyum ve sporu keşfetmemiş olanlar için çok üzülüyorum. 

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