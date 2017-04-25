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Tolgahan Sayışman: Kızı da alyansı da bana emanet

25 Nisan 2017 Salı, 03:34:41 HABERTURK.COM

Tolgahan Sayışman’ın, kayınvalidesinin düğünde hediye ettiği, 11 yıl önce vefat eden eşine ait olan alyansı boynunda taşıdığı için alyans takmadığı ortaya çıktı

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    Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 13 Şubat’ta evlenmişti. HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre alyans takmayan oyuncunun, boynunda kayınpederinin alyansını taşıdığı ortaya çıktı. 

  • 2 Tolgahan Sayışman: Kızı da alyansı da bana emanet
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    Kayınvalidesinin nikâhta, “Artık senin takmanı istiyorum” diyerek 11 yıl önce ölen eşi Muhamet Abazi’nin alyansını damadına verdiği öğrenildi.

  • 3 Tolgahan Sayışman: Kızı da alyansı da bana emanet
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    Jest karşısında duygulanan Sayışman, parmağına olmayan alyansı büyütmek yerine boynundaki zincire bağladı. 

  • 4 Tolgahan Sayışman: Kızı da alyansı da bana emanet
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    İleride alyansı çocuklarının taşıyacağını belirten oyuncu, “Kayınpederimin kızı da alyansı da bana emanet. Değerli bir hatırayı taşıdığım için gururluyum” diye konuştu.

  • 5 Tolgahan Sayışman: Kızı da alyansı da bana emanet
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